47-летняя Ева Лонгория похвасталась роскошной фигурой в ярком бикини

Актриса активно занимается йогой, чтобы держать свое тело в тонусе.

Американская актриса Ева Лонгория, больше всего прославившаяся после выхода сериала "Отчаянные домохозяйки", отправилась на отдых вместе с мужем и сыном и теперь балует 8,8 млн своих подписчиков снимками отличного времяпрепровождения. В сторис своего Instagram она опуликовала новые кадры отдыха на яхте, где не только показала свою семью, но и собственную роскошную фигуру.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На фото актриса позирует в ярком неоново-желтом бикини из двух частей, наслаждаясь солнечным светом. На голове у нее широкополая белая шляпа с черной лентой, а глаза спрятаны под большими солнцезащитными очками.

На одном из снимков можно увидеть и супруга знаменитости, мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке "Televisa". Актриса вышла за него замуж после трех лет отношений 21 мая 2016 года, а 9 июня 2018 года у них родился сын Сантьяго Энрике Бастон.

[ + – ] Муж Евы Лонгории Хосе Антонио Бастон с сыном Сантьяго Энрике Фото: Скриншот

В сторис также есть видео, где Ева занимается физическими упражнениями в облегающем спортивном комплекте. Поскольку актриса склонна к полноте, она старается не запускать свое тело и активно занимается йогой, которая помогает ей не только избавиться от лишних килограммов, но и держать фигуру в тонусе.

Напомним, в конце июня Ева Лонгория посетила кинофестиваль в итальянской Таормине. На мероприятии актриса появилась в соблазнительном черном платье Alberta Ferretti, состоявшем из лифа, усыпанного блестящим бисером, и длинной атласной юбки. Наряд не предусматривал использование нижнего белья, так что это придало откровенности вечернему аутфиту знаменитости.