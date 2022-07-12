47-річна Єва Лонгорія похвалилася розкішною фігурою в яскравому бікіні

Акторка активно займається йогою, щоб тримати своє тіло в тонусі.

Американська акторка Єва Лонгорія, яка найбільше прославилася після виходу серіалу "Відчайдушні домогосподарки", вирушила на відпочинок разом із чоловіком і сином і тепер балує 8,8 млн своїх підписників знімками чудового проведення часу. У сторіс свого Instagram вона опулікувала нові кадри відпочинку на яхті, де не лише показала свою родину, а й власну розкішну фігуру.

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На фото акторка позує в яскравому неоново-жовтому бікіні з двох частин, насолоджуючись сонячним світлом. На голові в неї крислатий білий капелюх із чорною стрічкою, а очі сховані під великими сонцезахисними окулярами.

На одному зі знімків можна побачити й чоловіка знаменитості, мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, власника найбільшої медіакомпанії в Латинській Америці Televisa. Акторка вийшла за нього заміж після трьох років стосунків 21 травня 2016 року, а 9 червня 2018 року в них народився син Сантьяго Енріке Бастон.

[ + – ] Чоловік Єви Лонгорії Хосе Антоніо Бастон із сином Сантьяго Енріке Фото: Скриншот

У сторіс також є відео, де Єва займається фізичними вправами в обтислому спортивному комплекті. Оскільки акторка схильна до повноти, вона намагається не запускати своє тіло й активно займається йогою, яка допомагає їй не тільки позбутися зайвих кілограмів, а й тримати фігуру в тонусі.

Нагадаємо, наприкінці червня Єва Лонгорія відвідала кінофестиваль в італійській Таорміні. На заході акторка з'явилася в привабливій чорній сукні Alberta Ferretti, що складалася з ліфа, посипаного блискучим бісером, і довгої атласної спідниці. Вбрання не передбачало використання нижньої білизни, так що це додало відвертості вечірньому аутфіту знаменитості.