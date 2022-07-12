Юрия Дудя оштрафовали на 120 тыс. рублей за гей-пропаганду среди детей

Поводом для суда и штрафа стало интервью годичной давности с художником с нетрадиционной сексуальной ориентацией Федором Павловым-Андреевичем.

35-летний российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий Юрий Дудбь, которого совсем недавно объявили иноагентом, попал в новые неприятности. Его признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних и выписали штраф в 120 тысяч рублей, пишут росСМИ. Соответствующее объявление появилось в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

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"Постановлением мирового судьи судебного участка № 271 района Лефортово города Москвы Дудь Ю.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 120 000 рублей 00 копеек", – говорится в публикации за 12 июля.

Фото: Скриншот

Согдасно Кодексу РФ об административных правонарушениях, статья, по которой обвиняют Дудя, звучит так:

"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

Вторая часть ее – это действия, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Фото: Скриншот

Причиной таких мер стало интервью Юрия Дудя с художником и открытым геем Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло на канале "вДудь" в апреле 2021 года.

[ + – ] То самое интервью Юрия Дудя

В чем именно сотсояла пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации в этой беседе, так до конца и неясно, однако директор ассоциации "Лига безопасного интернета" и дочь скандального сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина не скрывает радости по поводу вердикта судьи, который был вынесен еще 7 июля.

"В рамках дела об административном правонарушении сотрудниками полиции были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", – пишет она.

Федор Павлов-Андреевич – перформанс-художник, известный ранее как ведущий телепрограммы "До 16 и старше…", бывший редактор журнала "Молоток" и театральный режиссер. Сейчас он живет в Бразилии и устраивает выставки по всему миру.

Интервью с ним Дудь снимал в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Как уже упоминалось, сейчас Дудь живет в Испании и выставил на продажу свою квартиру в Москве.