Юрий Дудь из Испании продает квартиру в Москве

Известный российский журналист был объявлен "иноагентом" на родине и уехал в Испанию

Юрий Дудь, известный российский журналист, который брал интервью у многих знаменитостей, как оказалось, уехал из РФ и продает свою квартиру в Москве. Об этом пишет The Flow.

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Так как самостоятельно заниматься продажей недвижимости журналист не может, то продает квартиру у станции метро "Тульская" в ЖК "Даниловская мануфактура" у Москва-реки, через своего друга, блогера Сергея Архарова. Изначально Архаров не сообщал, кому именно принадлежат апартаменты в стиле лофт. А просто написал про квартиру "с сильной энергетикой".

"Продается квартира друга с самой сильной энергетикой. В квартале "Даниловская мануфактура", метро Тульская. 50 кв.м общей площади. 4 этаж из 4-х. Рядом река Москва. Территория под охраной, видеонаблюдением, шлагбаумы, пропускная система. Инфраструктура: кафе, бары, рестораны, магазины", — написал Архаров и уточнил, что причина продажи – переезд собственника в другую страну.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"Причина продажи: переезд человека в другую страну по независимым от него обстоятельствам. Возможна личная встреча с собственником в Испании", — сообщил Сергей, не сообщая, чьи это апартаменты, но поклонники сопоставили снимки с локациями, где Дудь снимал свои интервью, и поняли, что это одна и та же квартира.

Изначально стоимость квартиры была 25 миллионов рублей, это около полумиллиона долларов. Однако, когда его страничку в соцсетях осадили журналисты и поклонники Дудя, то он записал ролик, в котором сообщил, что квартира действительно принадлежит журналисту и ее стоимость выросла до 30 миллиона рублей, из-за ажиотажа.

Напомним, ранее Юрия Дудя объявили в РФ "иноагентом". Минюст включил Юрия Дудя в перечень иноагентов в середине апреля без обоснования решения. Журналист с семьей покинул Россию и подал иск к Министерству юстиции РФ. Рассматривать иск будет Лефортовский суд Москвы 16 июня. Блогер намерен признать незаконным, то что Минюст не уведомил его о включении в реестр иностранных агентов.

Дудь не единственная российская знаменитость, которая решила избавиться от недвижимости в РФ, пока это еще возможно сделать. Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант покинул родину вскоре после начала войны в Украине и теперь распродает недвижимость: квартиры в Питере и Москве.