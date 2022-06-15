Юрій Дудь із Іспанії продає квартиру в Москві

Відомий російський журналіст був оголошений "іноагентом" на батьківщині та поїхав у Іспанію.

Юрій Дудь, відомий російський журналіст, який брав інтерв'ю в багатьох знаменитостей, як виявилося, виїхав із РФ і продає свою квартиру в Москві. Про це пише The Flow.

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Оскільки самостійно займатися продажем нерухомості журналіст не може, то продає квартиру біля станції метро "Тульська" в ЖК "Данилівська мануфактура" біля Москви-ріки, через свого друга, блогера Сергія Архарова. Спочатку Архаров не повідомляв, кому саме належать апартаменти в стилі лофт. А просто написав про квартиру "із сильною енергетикою".

"Продається квартира друга з найсильнішою енергетикою. У кварталі "Данилівська мануфактура", метро Тульська. 50 кв. м. загальної площі. 4 поверх із 4-х. Поряд Москва-ріка. Територія під охороною, відеоспостереженням, шлагбауми, пропускна система. Інфраструктура: кафе, бари, ресторани, магазини", — написав Архаров і уточнив, що причина продажу — переїзд власника в іншу країну.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"Причина продажу: переїзд людини в іншу країну за незалежними від неї обставинами. Можлива особиста зустріч із власником в Іспанії", — повідомив Сергій, не повідомляючи, чиї це апартаменти, але шанувальники зіставили знімки з локаціями, де Дудь знімав свої інтерв'ю, і зрозуміли, що це одна й та сама квартира.

Спочатку вартість квартири була 25 мільйонів рублів, це близько пів мільйона доларів. Однак, коли його сторінку в соцмережах взяли в облогу журналісти й шанувальники Дудя, то він записав ролик, у якому повідомив, що квартира дійсно належить журналісту і її вартість зросла до 30 мільйонів рублів через ажіотаж.

Нагадаємо, раніше Юрія Дудя оголосили в РФ "іноагентом". Мін'юст включив Юрія Дудя до переліку іноагентів у середині квітня без обґрунтування рішення. Журналіст із сім'єю залишив Росію та подав позов до Міністерства юстиції РФ. Розглядатиме позов Лефортівський суд Москви 16 червня. Блогер має намір визнати незаконним, що Мін'юст не повідомив його про включення до реєстру іноземних агентів.

Дудь — не єдина російська знаменитість, яка вирішила позбавитися нерухомості в РФ, поки це ще можливо зробити. Відомий телеведучий і шоумен Іван Ургант залишив батьківщину незабаром після початку війни в Україні й тепер розпродає нерухомість: квартири в Пітері та Москві.