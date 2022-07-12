Юрія Дудя оштрафували на 120 тис. рублів за гей-пропаганду серед дітей

Приводом для суду й штрафу стало інтерв'ю річної давності з художником із нетрадиційною сексуальною орієнтацією Федором Павловим-Андреєвичем.

35-річний російський журналіст, відеоблогер, теле- та радіоведучий Юрій Дудь, якого зовсім недавно оголосили іноагентом, потрапив у нові неприємності. Його визнали винним у гей-пропаганді серед неповнолітніх і виписали штраф у 120 тисяч рублів, пишуть росЗМІ. Відповідне оголошення з'явилося в телеграм-каналі "Московські суди загальної юрисдикції".

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"Постановою мирового судді судової дільниці № 271 району Лефортово міста Москви Дудя Ю.А. визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 6.21 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, і йому призначено адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 120 000 рублів 00 копійок", — йдеться в публікації за 12 липня.

Фото: Скриншот

Згідно з Кодексом РФ про адміністративні правопорушення, стаття, за якою звинувачують Дудя, звучить так:

"Пропаганда нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх, що виразилася в поширенні інформації, спрямованої на формування в неповнолітніх нетрадиційних сексуальних установок, привабливості нетрадиційних сексуальних стосунків, спотвореного уявлення про соціальну рівноцінність традиційних і нетрадиційних сексуальних стосунків, або нав'язування інформації про нетрадиційні сексуальні стосунки, якщо ці дії не містять кримінального діяння".

Друга частина її — це дії, передбачені ч. 1 цієї статті, вчинені із застосуванням засобів масової інформації та (або) інформаційно-телекомунікаційних мереж (у тому числі мережі "інтернет"), якщо ці дії не містять кримінального діяння.

Фото: Скриншот

Причиною таких заходів стало інтерв'ю Юрія Дудя з художником і відкритим геєм Федором Павловим-Андреєвичем, яке вийшло на каналі "Дудь" у квітні 2021 року.

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У чому саме була пропаганда нетрадиційної сексуальної орієнтації в цій бесіді, так до кінця і неясно, проте директорка асоціації "Ліга безпечного інтернету" й дочка скандальної сенаторки Олени Мізуліної Катерина Мізуліна не приховує радості з приводу вердикту судді, який був винесений ще 7 липня.

"У межах справи про адміністративне правопорушення співробітниками поліції були отримані позитивні результати лінгвістичного дослідження й експертизи інформаційної продукції на предмет порушення Федерального закону "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю та розвитку", — пише вона.

Федір Павлов-Андреєич — перформанс-художник, відомий раніше як ведучий телепрограми "До 16 і старше...", колишній редактор журналу "Молоток" і театральний режисер. Зараз він живе в Бразилії та влаштовує виставки по всьому світу.

Інтерв'ю з ним Дудь знімав у Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро.

Як уже згадувалося, зараз Дудь живе в Іспанії та виставив на продаж свою квартиру в Москві.