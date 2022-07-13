Сезонный десерт: рецепт тертого пирога со смородиной

Для приготовления пирога подойдут как свежие ягоды, так и мороженные.

В садах полным ходом дозревает смородина, и самое время приготовить с ней что-то вкусненькое. Для любителей сладкого лучшим вариантом будет тертый песочный пирог со смородиной, который быстро готовится и практически всегда получается. Он идеально пойдет как с чаем, так и с молоком, потому что получается нежным и с легкой кислинкой.

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Тертый песочный пирог со смородиной

Ингредиенты:

Маргарин или сливочное масло – 200 гр;

Мука – 500 гр;

Яйцо – 1-2 шт;

Сода – 1 ч. л. (Погасить уксусом или соком лимона);

Соль – щепотка;

Смородина – по вкусу. Для приготовления можно брать как свежие, так и мороженные ягоды.

Способ приготовления:

В глубокую миску высыпать сахар, соль и вбить яйцо. Добавить гашеную (уксусом или лимонным соком) соду. Далее взять размягченное масло или маргарин и добавить ее в посуу с остальными ингредиентами и взбивать массу, пока она станет однородной и гладкой.

Затем – очередь за мукой. Ее нужно добавлять в массу постепенно, чтобы тесто не стало мслишком "забитым". Вымештвать массу, чтобы она была однородной и мягкой. Треть теста положить в полиэтиленовый пакет или в пищевую пленку и отправить в морозилку.

Остальное тесто выложить на противень или в форму для запекания и выровнять в тонкий корж с бортиками. Раскатывать тесто не обязательно, потому что оно получается очень податливым.

На тесто выложить смородину и разровнять. Количество начинки брать по вкусу. Если это свежие ягоды, можно сверху присыпать их сахарной пудрой. Немного подмороженное тесто натереть на терке, присыпав им ягодную начинку. Отправить противень в разогретую духовку и выпекать его около 30-40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Остудить хорошо и нарезатьна порционные кусочки.

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