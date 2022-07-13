Сезонний десерт: рецепт тертого пирога зі смородиною

Для приготування пирога підійдуть як свіжі ягоди, так і морожені.

У садах повним ходом дозріває смородина, і саме час приготувати з неї щось смачненьке. Для любителів солодкого найкращим варіантом буде тертий пісочний пиріг зі смородиною, який швидко готується та практично завжди виходить. Він ідеально піде як з чаєм, так і з молоком, тому що виходить ніжним та з легкою кислинкою.

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Тертий пісочний пиріг зі смородиною

Складові:

Маргарин або вершкове масло — 200 г;

Борошно — 500 г;

Яйце — 1-2 шт.;

Сода — 1 ч. л (Погасити оцтом чи соком лимона);

Сіль — щіпка;

Смородина — до смаку. Для приготування можна брати як свіжі, так і морожені ягоди.

Спосіб приготування:

У глибоку миску висипати цукор, сіль і розбити яйце. Додати гашену (оцтом або лимонним соком) соду. Далі взяти розм'якшене масло або маргарин і додати в посуд з рештою інгредієнтів і збивати масу, поки вона стане однорідною і гладкою.

Потім — черга за мукою. Її потрібно додавати в масу поступово, щоб тісто не стало занадто "забитим". Вимішувати масу, щоб вона була однорідною та м'якою. Третину тіста покласти в поліетиленовий пакет або харчову плівку і відправити в морозилку.

Решту тіста викласти на лист або у форму для запікання і вирівняти в тонкий корж з бортиками. Розкачувати тісто не обов'язково, тому що воно виходить дуже піддатливим.

На тісто викласти смородину та розрівняти. Кількість начинки брати до смаку. Якщо це свіжі ягоди, можна зверху присипати цукровою пудрою. Трохи підморожене тісто натерти на тертці, присипавши ягідну начинку. Відправити протвінь у розігріту духовку і випікати його близько 30-40 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. Добре остудити і нарізати на порційні шматочки.

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