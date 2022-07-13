Эдвард Ферлонг, звезда "Терминатора", рассказал, как потерял все зубы из-за пристрастия к наркотикам

Сейчас актер собирается вернуться в большое кино, избавившись от зависимости

44-летний Эдвард Ферлонг, звезда фильмов "Терминатор" и "Американская история Икс", дал откровенное интервью, в котором признался, что так долго принимал метамфетамин и героин, что потерял все зубы и чуть не умер. Об этом пишет Daily Mail.

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Актер признался, что уже четыре года, как "чист", обзавелся новой улыбкой и собирается вернуться в большое кино. Начало уже положено: он только закончил съемки в фильме Брэда Келлера под названием "Лошадь Чарли".

Ферлонг стал звездой, когда получил роль Джона Коннора в фильме 1991 года "Терминатор 2: Судный день". На тот момент ему было всего 13 лет и он не выдержал свалившейся на него славы. Пусть он не появился в сиквеле культового боевика, но у него были роли в не менее известных картинах: в "Американской истории X" он играл вместе с Эдвардом Нортоном, а в фильме "Фотограф" его партнершей стала Кристина Риччи.

[ + – ] Эдвард Ферлонг и Арнольд Шварценеггер в фильме "Терминатор 2: Судный день" Фото: Скриншот

Но Ферлонг пристрастился к алкоголю и наркотикам. И как он сам говорит, он "был обречен на наркоманию".

"Каким бы успешным я не казался, я всегда чувствовал, что всех обманываю. Когда я был моложе, за мной присматривало не так уж много людей, и я был оставлен на произвол судьбы. Я не знал, как распоряжаться своими деньгами. Будь я старше, я бы не принял так много плохих решений", — рассказал Эдвард.

Актер признался, что начинал он с марихуаны, потом попробовал алкоголь и галлюциногенные грибы. Затем, когда ему исполнилось двадцать, он стал завсегдатаем вечеринок, где попробовал кокаин и героин — первый он принимал, чтобы не спать, а второй – чтобы проснуться для съемок.

[ + – ] Эдвард Ферлонг в фильме "Американская история X" Фото: Скриншот

"Я никогда не был нормальным подростком. У меня была очень ненормальная жизнь", — признался Ферлонг, рассказав, что наркотики помогали ему общаться с другими людьми.

Небольшой перерыв он сделал, когда в 2006 году родился его сын Итан от актрисы Рэйчел Белл, но уже в 2013 он вернулся к прежнему образу жизни и был арестован за нападение на свою тогдашнюю подружку Монику Кину.

Ферлонг понял, что нужно что-то менять, когда его в очередной раз арестовали, — в этот раз за нападение на полицейского в округе Вентура, — и в 2017 году приговорили к 36 месяцам условно с испытательным сроком. Срок стал бы реальным, если бы он не прошел реабилитацию, так что актер решил взяться за себя.

В итоге он провел год в Wavelengths Recovery — реабилитационном центре для наркозависимых в Хантингтон-Бич, Калифорния — и с тех пор ни разу не оглядывался назад.

"Со временем я понял, что это проще, чем я думал. Я больше нравлюсь себе, людям я определенно больше нравлюсь трезвым", — теперь, когда звезда обзавелся новыми зубами и начал новую карьеру в кино, он решил, что больше не вернется к прежнему образу жизни.

[ + – ] Эдвард Ферлонг - звезда фильма "Терминатор" Фото: Скриншот

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