Едвард Фурлонг, зірка "Термінатора", розповів, як втратив усі зуби через пристрасть до наркотиків

Зараз актор збирається повернутися у велике кіно, позбавившись залежності.

44-річний Едвард Фурлонг, зірка фільмів "Термінатор" та "Американська історія Ікс", дав відверте інтерв'ю, в якому зізнався, що так довго приймав метамфетамін і героїн, що втратив усі зуби і мало не помер. Про це пише Daily Mail.

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Актор зізнався, що вже чотири роки як "чистий", обзавівся новою посмішкою і збирається повернутися у велике кіно. Початок уже покладено: він щойно закінчив зйомки у фільмі Бреда Келлера під назвою "Кінь Чарлі".

Фурлонг став зіркою, коли отримав роль Джона Коннора у фільмі 1991 року "Термінатор 2: Судний день". На той момент йому було всього 13 років і він не витримав слави, що звалилася на нього. Нехай він не з'явився у сиквелі культового бойовика, але в нього були ролі у не менш відомих картинах: в "Американській історії X" він грав разом з Едвардом Нортоном, а у фільмі "Фотограф" його партнеркою стала Крістіна Річчі.

[ + – ] Едвард Фурлонг та Арнольд Шварценеггер у фільмі "Термінатор 2: Судний день" Фото: Скриншот

Але Фурлонг пристрастився до алкоголю та наркотиків. І як він сам каже, він "був приречений на наркоманію".

"Яким би успішним я не здавався, я завжди відчував, що всіх обманюю. Коли я був молодший, за мною доглядало не так багато людей, і я був покинутий напризволяще. Я не знав, як розпоряджатися своїми грошима. Будь я старшим, я б не ухвалив так багато поганих рішень", — розповів Едвард.

Актор зізнався, що починав він із марихуани, потім скуштував алкоголь та галюциногенні гриби. Потім, коли йому виповнилося двадцять, він став завсідником вечірок, де скуштував кокаїн і героїн — перший він приймав, щоб не спати, а другий — щоб прокинутися для зйомок.

[ + – ] Едвард Фурлонг у фільмі "Американська історія X" Фото: Скриншот

"Я ніколи не був нормальним підлітком. У мене було дуже ненормальне життя", — зізнався Фурлонг, розповівши, що наркотики допомагали йому спілкуватися з іншими людьми.

Невелику перерву він зробив, коли в 2006 році народився його син Ітан від акторки Рейчел Белл, але вже в 2013 році він повернувся до колишнього способу життя і був заарештований за напад на свою тодішню подружку Моніку Кіну.

Фурлонг зрозумів, що треба щось міняти, коли його вкотре заарештували, — цього разу за напад на поліцейського в окрузі Вентура, — і в 2017 році засудили до 36 місяців умовно з випробувальним терміном. Термін став би реальним, якби він не пройшов реабілітацію, тож актор вирішив взятися за себе.

Зршетою він провів рік у Wavelengths Recovery — реабілітаційному центрі для наркозалежних у Хантінгтон-Біч, Каліфорнія — і з того часу жодного разу не озирався назад.

"З часом я зрозумів, що це простіше, ніж я думав. Я більше подобаюся собі, людям я точно більше подобаюсь тверезим", — тепер, коли зірка обзавівся новими зубами і почав нову кар'єру в кіно, він вирішив, що більше не повернеться до колишньому способу життя.

[ + – ] Едвард Фурлонг — зірка фільму "Термінатор" Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав про інших відомих акторів Голлівуду, які розпочали кар'єру в юному віці. Багато хто з них зумів встояти перед спокусами і зараз продовжує успішну кар'єру. Навіть Маколей Калкін після чуток про свою смерть повернувся в кіно і навіть став батьком.