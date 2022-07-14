Детективы и не только: лучшие сериалы второй половины июля 2022

Июль очень богат на премьеры новых сериалов и продолжение уже полюбившихся. Фокус предлагает выбрать для себя что-то интересное, чтобы нескучно провести вторую половину месяца.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Кунг-фу Панда: миссия Рыцарь дракона"

Премьера – 14 июля

Сезон: 1

Производство: США

Жанр: мультфильм, боевик, приключения

Количество серий: 11.

Где смотреть: Netflix

Неуклюжий мастер кунг-фу по имени По отправляется в кругосветное путешествие в компании английского рыцаря по имени Бродячий Клинок. Друзей ждут новые лишения, испытания и борьба за спасение мира. Им придется противостоять двум ласкам, которые решили завладеть коллекцией сверхмощного оружия. Сериал будет интересен не только детям, но и взрослым.

"Американские истории ужасов"

Премьера: 21 июля

Сезон: 2

Производство: США

Жанр: ужасы

Количество серий: 7

Где посмотреть: Hulu

"Американские истории ужасов" — это побочный продукт отмеченного наградами популярного сериала-антологии Райана Мерфи и Брэда Фэлчака "Американская история ужасов". Это еженедельный сериал-антология, в каждом эпизоде ​​которого раскрывается новая история ужасов. Он выходит перед стартом 11-го сезона "Американской истории ужасов", а также грядущими дальнейшими проектами Райана Мерфи – "Американской спортивной историей" и "Американской историей любви".

В то время как первый сезон сильно углубился в сюжетную линию Дома-убийцы,в новых эпизодах создатели могут вернуться к любому из девяти сезонов, представленных в "Американской истории ужасов". Это и усадьба Брайарклифф в психиатрической больнице, и шоу уродов во Флориде и даже Академия мисс Робишо для выдающихся юных леди из Ковена.

"Милые обманщицы: Первородный грех"

Премьера: 28 июля

Сезон: 1

Производство: США

Жанр: подростковая драма, детектив, триллер

Количество серий: 10

Где посмотреть: HBO Max

Подростковый драматический и мистический телесериал – четвертый проект во франшизе "Милые обманщицы". Сюжет повествует о том, как 20 лет назад серия трагических событий едва не уничтожила городок рабочего класса Миллвуд. Теперь, в наши дни, группу из четырех девочек-подростков мучает неизвестный, который заставляет их расплачиваться за ошибку, совершенную их родителями два десятилетия назад. Он шантажирует девушек, угрожает и держит их в постояном страхе. Когда пропадает Элисон, ее подруги начинают поиски таинственного преступника.

"Харли Квинн"

Премьера: 28 июля

Сезон: 3

Производство: США

Жанр: анимация, черная комедия, экшен

Количество серий: 10

Где посмотреть: HBO Max

В новом сезоне Харли Квин решайет уйти из-под крыла Джокера и доказать ему и всему Готэму, что она – далеко не беспомощная и глупая. Она уверена, что заслужила славу, и начинает собирать команду из антигероинь, чтобы захватить власть. Действиями девушки заинтересовался Бэтмен, поэтому их противостояние – это только вопрос времени.

"Газетчицы"

Премьера: 29 июля

Сезон: 1

Производство: США

Жанр: научная фантастика, детектив, драма

Количество серий: 8

Где посмотреть: Amazon Prime Video.

С 2015 по 2019 год компания Image Comics выпускала комиксы серии Paper Girls, которые пользовались большим успехом у публики. Помня эту популярность, кинобоссы назначили премьеру фантастического сериала "Газетчицы", основанного на известном издании. Сериал и является экранизацией комиксов Брайана К. Вогана.

Действующими лицами и комикса, и его адаптации выступают четыре молодые девушки. После празднования Хэллоуина в 1988 году они мирно разносят газеты и не подозревают, что утро станет для них роковым. Случайно газетчицы попадают переделку, а после и вовсе переносятся в 2019 год. Тут они сталкиваются со взрослыми версиями себя. Задача героинь – найти способ вернуться в свое время и исправить ошибки, чтобы спасти мир будущего.

Напомним, кто стал номинантом на премию "Эмми" в этом году.