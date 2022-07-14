Детективы и не только: лучшие сериалы второй половины июля 2022
Июль очень богат на премьеры новых сериалов и продолжение уже полюбившихся. Фокус предлагает выбрать для себя что-то интересное, чтобы нескучно провести вторую половину месяца.
"Кунг-фу Панда: миссия Рыцарь дракона"
Премьера – 14 июля
Сезон: 1
Производство: США
Жанр: мультфильм, боевик, приключения
Количество серий: 11.
Где смотреть: Netflix
Неуклюжий мастер кунг-фу по имени По отправляется в кругосветное путешествие в компании английского рыцаря по имени Бродячий Клинок. Друзей ждут новые лишения, испытания и борьба за спасение мира. Им придется противостоять двум ласкам, которые решили завладеть коллекцией сверхмощного оружия. Сериал будет интересен не только детям, но и взрослым.
"Американские истории ужасов"
Премьера: 21 июля
Сезон: 2
Производство: США
Жанр: ужасы
Количество серий: 7
Где посмотреть: Hulu
"Американские истории ужасов" — это побочный продукт отмеченного наградами популярного сериала-антологии Райана Мерфи и Брэда Фэлчака "Американская история ужасов". Это еженедельный сериал-антология, в каждом эпизоде которого раскрывается новая история ужасов. Он выходит перед стартом 11-го сезона "Американской истории ужасов", а также грядущими дальнейшими проектами Райана Мерфи – "Американской спортивной историей" и "Американской историей любви".
В то время как первый сезон сильно углубился в сюжетную линию Дома-убийцы,в новых эпизодах создатели могут вернуться к любому из девяти сезонов, представленных в "Американской истории ужасов". Это и усадьба Брайарклифф в психиатрической больнице, и шоу уродов во Флориде и даже Академия мисс Робишо для выдающихся юных леди из Ковена.
"Милые обманщицы: Первородный грех"
Премьера: 28 июля
Сезон: 1
Производство: США
Жанр: подростковая драма, детектив, триллер
Количество серий: 10
Где посмотреть: HBO Max
Подростковый драматический и мистический телесериал – четвертый проект во франшизе "Милые обманщицы". Сюжет повествует о том, как 20 лет назад серия трагических событий едва не уничтожила городок рабочего класса Миллвуд. Теперь, в наши дни, группу из четырех девочек-подростков мучает неизвестный, который заставляет их расплачиваться за ошибку, совершенную их родителями два десятилетия назад. Он шантажирует девушек, угрожает и держит их в постояном страхе. Когда пропадает Элисон, ее подруги начинают поиски таинственного преступника.
"Харли Квинн"
Премьера: 28 июля
Сезон: 3
Производство: США
Жанр: анимация, черная комедия, экшен
Количество серий: 10
Где посмотреть: HBO Max
В новом сезоне Харли Квин решайет уйти из-под крыла Джокера и доказать ему и всему Готэму, что она – далеко не беспомощная и глупая. Она уверена, что заслужила славу, и начинает собирать команду из антигероинь, чтобы захватить власть. Действиями девушки заинтересовался Бэтмен, поэтому их противостояние – это только вопрос времени.
"Газетчицы"
Премьера: 29 июля
Сезон: 1
Производство: США
Жанр: научная фантастика, детектив, драма
Количество серий: 8
Где посмотреть: Amazon Prime Video.
С 2015 по 2019 год компания Image Comics выпускала комиксы серии Paper Girls, которые пользовались большим успехом у публики. Помня эту популярность, кинобоссы назначили премьеру фантастического сериала "Газетчицы", основанного на известном издании. Сериал и является экранизацией комиксов Брайана К. Вогана.
Действующими лицами и комикса, и его адаптации выступают четыре молодые девушки. После празднования Хэллоуина в 1988 году они мирно разносят газеты и не подозревают, что утро станет для них роковым. Случайно газетчицы попадают переделку, а после и вовсе переносятся в 2019 год. Тут они сталкиваются со взрослыми версиями себя. Задача героинь – найти способ вернуться в свое время и исправить ошибки, чтобы спасти мир будущего.