Детективи і не тільки: найкращі серіали другої половини липня 2022 року

Липень дуже багатий на прем'єри нових серіалів і продовження тих, які вже стали улюбленими. Фокус пропонує вибрати для себе щось цікаве, щоб не нудно провести другу половину місяця.

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"Кунг-фу Панда: місія Лицар дракона"

Прем'єра — 14 липня

Сезон: 1

Виробництво: США

Жанр: мультфільм, бойовик, пригоди

Кількість серій: 11.

Де дивитись: Netflix

Незграбний майстер кунг-фу на ім'я По вирушає у навколосвітню подорож у компанії англійського лицаря на ім'я Бродячий Клинок. На друзів чекають нові поневіряння, випробування та боротьба за порятунок світу. Їм доведеться протистояти двом ласкам, які вирішили заволодіти колекцією надпотужної зброї. Серіал буде цікавим не лише дітям, а й дорослим.

"Американські історії жахів"

Прем'єра: 21 липня

Сезон: 2

Виробництво: США

Жанр: жахи

Кількість серій: 7

Де подивитися:

"Американські історії жахів" — це побічний продукт відзначеного нагородами популярного серіалу-антології Раяна Мерфі та Бреда Фелчака "Американська історія жахів". Це щотижневий серіал-антологія, у кожному епізоді якого розкривається нова історія жахів. Він виходить перед стартом 11-го сезону "Американської історії жахів", а також майбутніми проєктами Раяна Мерфі — "Американською спортивною історією" та "Американською історією кохання".

Коли перший сезон сильно заглибився в сюжетну лінію Будинку-вбивці, в нових епізодах творці можуть повернутися до будь-якого з дев'яти сезонів, представлених в "Американській історії жахів". Це і садиба Брайаркліфф у психіатричній лікарні, і шоу виродків у Флориді та навіть Академія міс Робішо для видатних юних леді з Ковена.

"Мили обманщиці: Первородний гріх"

Прем'єра: 28 липня

Сезон: 1

Виробництво: США

Жанр: підліткова драма, детектив, трилер

Кількість серій: 10

Де подивитись: HBO Max

Підлітковий драматичний та містичний телесеріал — четвертий проєкт у франшизі "Милі обманщиці". Сюжет розповідає про те, як 20 років тому серія трагічних подій мало не знищила містечко робітничого класу Міллвуд. Тепер, у наші дні, групу з чотирьох дівчат-підлітків мучить невідомий, який змушує їх розплачуватись за помилку, здійснену їхніми батьками два десятиліття тому. Він шантажує дівчат, погрожує та тримає їх у постійному страху. Коли Елісон зникає, її подруги починають пошуки таємничого злочинця.

"Харлі Квінн"

Прем'єра: 28 липня

Сезон: 3

Виробництво: США

Жанр: анімація, чорна комедія, екшен

Кількість серій: 10

Де подивитись: HBO Max

У новому сезоні Харлі Квін вирішує піти з-під крила Джокера і довести йому і всьому Готему, що вона — далеко не безпорадна і дурна. Вона впевнена, що заслужила на славу, і починає збирати команду з антигероїнь, щоб захопити владу. Діями дівчини зацікавився Бетмен, тому їхнє протистояння — це лише питання часу.

"Газетниці"

Прем'єра: 29 липня

Сезон: 1

Виробництво: США

Жанр: наукова фантастика, детектив, драма

Кількість серій: 8

Де подивитися: Amazon Prime Video.

З 2015 по 2019 рік компанія Image Comics випускала комікси серії Paper Girls, які мали великий успіх у публіки. Пам'ятаючи цю популярність кінобоси призначили прем'єру фантастичного серіалу "Газетниці", заснованого на відомому виданні. Серіал є екранізацією коміксів Браяна К. Вогана.

Дійовими особами і коміксу, і його адаптації виступають чотири молоді дівчини. Після святкування Геловіну у 1988 році вони мирно розносять газети і не підозрюють, що ранок стане для них фатальним. Випадково газетниці потрапляють у пригоду, а потім взагалі переносяться в 2019 рік. Тут вони стикаються із дорослими версіями себе. Завдання героїнь — знайти спосіб повернутися у свій час і виправити помилки, щоб урятувати світ майбутнього.

Нагадаємо, хто став номінантом на премію "Еммі" цього року.