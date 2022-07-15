Карьера Ирины Шейк на Западе оказалась под угрозой из-за буквы Z

Ранее Шейк позировала с книгой о президенте РФ с Владимиром Путиным.

36-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая предпочла отмалчиваться о войне в Украине, ограничившись единственным постом в Instagram cо знаком мира и словами "Нет войне" в подписи, оказалась в эпицентре скандала из-за публикации в сторис.

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Ирина поделилась фотографиями своего любимого салата оливье, подписав фото Russianzz in Wednaday. Вероятно, второе слово Wednaday написано с ошибкой, и она имела в виду Wednesday (среда), а вот две буквы Z, которые заставили пользователей заподозрить Шейк в том, что она поддерживает агрессию РФ в Украине, называемую властями "специальной военной операцией". Более того, буквой Z она заменила правильную S (Russianss – русские). Напомним, что Z является символом поддержки "СВО". 3 марта Минобороны России опубликовало заявление, в котором уточняется, что Z означает "Zа Победу". Эта буква наносится на технику оккупантов наряду с V и O.

Поняв свою ошибку, Шейк удалила сториз, однако многочисленные скрины разлетелись по Сети, а реакция не заставила себя ждать. Трехмиллионный паблик Diet Prada призвал Burberry, Ivy Park, Jean Paul Gaultier расторгнуть с русской моделью контракты и вычеркнуть из индустрии.

Украинская журналистка Мария Романенко выразила свое неодобрение и тоже призвала бренды прекратить сотрудничество с Шейк.

"Я очень надеюсь, что эти бренды пересмотрят свое решение о сотрудничестве с ней, когда Россия использует Z для убийства украинцев", — написала она, имея в виду Жан-Поля Готье, Бейонсе и Burberry.

Cупермодель еще не прокомментировала пост и не ответила на многочисленные обвинения, выдвинутые против нее.

Ранее Шейк уже давала повод поговорить о ее политических взглядах. В апреле она поделилась снимком, где позирует, держа в руках книгу о Путине и улыбается в камеру.

После начала войны Шейк пропустила Недели моды в Милане и Париже, хоть обычно всегда была на подиумах почетной гостьей. Однако на Неделе моды в Лондоне она все-таки появилась. По слухам, Ирина присутствовала там по личной просьбе Риккардо Тиши, своего близкого друга.