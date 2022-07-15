Кар'єра Ірини Шейк на Заході опинилася під загрозою через букву Z

Раніше Шейк позувала з книгою про президента РФ із Володимиром Путіним.

36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка вважала за краще мовчати про війну в Україні, обмежившись єдиним постом в Instagram зі знаком миру та словами "Ні війні" в підписі, опинилася в епіцентрі скандалу через публікацію в сторіс.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ірина поділилася фотографіями улюбленого салату олів'є, підписавши фото Russianzz in Wednaday. Ймовірно, друге слово Wednaday написане з помилкою, і вона мала на увазі Wednesday (середа), а ось дві літери Z, які змусили користувачів запідозрити Шейк у тому, що вона підтримує агресію РФ в Україні, яку називають владою "спеціальною військовою операцією". Крім того, буквою Z вона замінила правильну S (Russianss — росіяни). Нагадаємо, що Z є символом підтримки СВО. 3 березня Міноборони Росії опублікувала заяву, в якій уточнюється, що Z означає "Zа Перемогу". Цю букву наносять на техніку окупантів поряд із V та O.

Зрозумівши свою помилку, Шейк видалила сторіс, проте численні скрини розлетілися мережею, а реакція не забарилася. Тримільйонний паблік Diet Prada закликав Burberry, Ivy Park, Jean Paul Gaultier розірвати з російською моделлю контракти та викреслити з промисловості.

Українська журналістка Марія Романенко висловила своє несхвалення й також закликала бренди припинити співпрацю з Шейк.

"Я дуже сподіваюся, що ці бренди переглянуть своє рішення про співпрацю з нею, коли Росія використовує Z для вбивства українців", — написала вона, маючи на увазі Жан-Поля Готьє, Бейонсе та Burberry.

Супермодель ще не прокоментувала пост і не відповіла на численні звинувачення, висунуті проти неї.

Раніше Шейк уже давала привід поговорити про її політичні погляди. У квітні вона поділилася знімком, де позує, тримаючи в руках книгу про Путіна та посміхається в камеру.

Після початку війни Шейк пропустила Тижні моди в Мілані та Парижі, хоч зазвичай завжди була на подіумах почесною гостею. Однак на Тижні моди в Лондоні вона таки з'явилася. За чутками, Ірина була присутня там на особисте прохання Ріккардо Тіші, свого близького друга.