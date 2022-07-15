Малиновое вино без спирта: пошаговый рецепт приготовления ароматного напитка

При соблюдении всех этапов приготовления на віходе получается рубиново-красный вкуснейший напиток, злоупотреблять которым, правда, не стоит.

В садах активно зреет малина, а на рынках продавцы предлагают большое разнобразие этих сладких и сочных ягод. Самое время приготовить не только пироги или варенье, но и ароматнейшее вкусное вино по рецепту блогера Антона Кирпы. Соответствующим рецептом он поделился на своей странице в Instagram.

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Малиновое вино

Ингредиенты:

Малина – 10 кг;

Сахар – 5, 5 кг;

Вода – 8 литров.

Способ приготовления:

В емкость с немытой малиной набрать воду и всыпать сахар. Всю эту смесь хорошо перемешать и оставить на 3 дня в теплом месте. Каждый день вино необходимо перемешивать, чтобы всплывающая малина не покрылась плесенью. После окончания срока выдержки необходимо процедить вино от жмыха и залить в бутыль, ограничив доступ к воздуху, например одноразовой перчаткой. В таком виде оно должно бродить около трех недель. За этот период необходимо добавить еще полкилограмма сахара примерно на второй неделе.

Когда вино перестанет играть и станет прозрачно-красного цвета, его нужно слить из бутыля, отделив от осадка с помощью небольшой трубки.

В итоге получается непревзойденное малтновое вино, которое станет изюминкой любого праздника или дружеских посиделок.

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