Малинове вино без спирту: покроковий рецепт приготування ароматного напою

У разі дотримання всіх етапів приготування на виході виходить рубіново-червоний найсмачніший напій, зловживати яким, щоправда, не варто.

У садах активно дозріває малина, а на ринках продавці пропонують велику різноманітність цих солодких та соковитих ягід. Саме час приготувати не лише пироги чи варення, але й ароматне смачне вино за рецептом блогера Антона Кірпи. Відповідним рецептом він поділився на своїй сторінці у Instagram.

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Малинове вино

Складові:

Малина — 10 кг;

Цукор — 5, 5 кг;

Вода — 8 літрів.

Спосіб приготування:

У місткість із немитою малиною набрати воду та всипати цукор. Всю цю суміш добре перемішати та залишити на 3 дні в теплому місці. Щодня вино необхідно перемішувати, щоб спливаюча малина не покрилася пліснявою. Після закінчення терміну витримки необхідно процідити вино від макухи і залити в бутлю, обмеживши доступ до повітря, наприклад одноразовою рукавичкою. У такому вигляді воно має бродити близько трьох тижнів. За цей період необхідно додати ще пів кілограма цукру приблизно на другому тижні.

Коли вино перестане грати і стане прозоро-червоного кольору, його потрібно злити з бутлі, відокремивши від осаду за допомогою невеликої трубки.

У результаті виходить неперевершене вино, яке стане родзинкою будь-якого свята або дружніх посиденьок.

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