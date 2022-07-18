Леди Гага показала новые образы на концерте в Дюссельдорфе

Именно в Германии певица начала свой мировой тур The Chromatica Ball

Леди Гага начинает свой мировой тур The Chromatica Ball в Дюссельдорфе. И до середины сентября певица выступит в 17 других городах. Остановки запланированы в Париже, Токио и Нью-Йорке. Последний раз Леди Гага выступала в Германии в 2018 году в рамках Joanne World Tour в Гамбурге. Так что приезд суперзвезды вызвал небывалый ажиотаж, как и ее новые костюмы. О б этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

36-летняя певица и актриса продемонстрировала, что с 2008 года, когда она выпустила свой первый альбом The Fame, она не потеряла страсти к экстравагантным костюмам, так что новый концертный гардероб поклонников не разочаровал.

Певица даже наняла целый отряд охраны, который будет следить за ее нарядами.

Если верить таблоидам, несколько костюмов для мирового турне Леди Гаги разработала лично Донателла Версаче. Для этих самых костюмов певица и наняла круглосуточную охрану.

[ + – ] Выступление Леди Гаги в Дюссельдорфе Фото: Getty Images

"Дизайнерские наряды, включая костюмы от Versace, которые будет носить Леди Гага, бесценны, потому что они были созданы специально для нее в единственном экземпляре. Эта одежда будет охраняться 24 часа в сутки 7 дней в неделю, потому что Гага не хочет, чтобы кто-то повредил ее", — рассказал близкий к певице источник.

А поскольку за концерт певица меняет множество нарядов, то охранникам приходится следить за огромным количеством одежды.

Обладательница "Оскара" продемонстрировала несколько костюмов в стиле научной фантастики и киберпанка на протяжении всего выступления, в том числе эффектный черный ансамбль с несколькими вырезами.

Одним из самых странных нарядов Гаги для выступления была шляпа в виде головы жука с усиками и геометрический серый костюм.

[ + – ] Выступление Леди Гаги в Дюссельдорфе

На концерте в Дюссельдорфе Леди Гага исполнила множество хитов на концерте, и конечно трио своих классических композиций, включая Bad Romance, Just Dance и Poker Face.

Перед тем, как выйти на сцену, Леди Гага пообщалась со своими поклонниками в Instagram Live и рассказала, что чувствует себя фантастически.

[ + – ] Выступление Леди Гаги в Дюссельдорфе

"Сегодня я чувствую себя более ясно, чем за долгое время, и более безболезненно, чем когда-либо. Свобода от боли на сцене — это настоящий исцеляющий опыт. Потому что я могу танцевать и петь, наслаждаться шоу и рассказывать историю ", — заявила она, имея в виду хроническую боль, с которой она сталкивается в результате своей фибромиалгии.

Напомним, в прошлом месяце Леди Гага выступала на свадьбе британского миллиардера Алана Ховарда в Италии. Надо отметить, что частное выступление певицы стоит очень дорого – Алану оно обошлось минимум в три миллиона фунтов стерлингов, и это без учета райдера певицы.