Леді Гага показала нові образи на концерті в Дюссельдорфі

Саме у Німеччині співачка розпочала свій світовий тур The Chromatica Ball

Леді Гага розпочинає свій світовий тур The Chromatica Ball у Дюссельдорфі. І до середини вересня співачка виступить у 17 інших містах. Зупинки заплановані у Парижі, Токіо та Нью-Йорку. Востаннє Леді Гага виступала у Німеччині у 2018 році в рамках Joanne World Tour у Гамбурзі. Тож приїзд суперзірки викликав небувалий ажіотаж, як і нові костюми. Про це пише Daily Mail.

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36-річна співачка та акторка продемонструвала, що з 2008 року, коли вона випустила свій перший альбом The Fame, вона не втратила пристрасті до екстравагантних костюмів, тож новий концертний гардероб шанувальників не розчарував.

Співачка навіть найняла цілий загін охорони, який стежитиме за її вбранням.

Якщо вірити таблоїдам, кілька костюмів для світового турне Леді Гаги розробила особисто Донателла Версаче. Для цих костюмів співачка і найняла цілодобову охорону.

[ + – ] Виступ Леді Гаги у Дюссельдорфі Фото: Getty Images

"Дизайнерські вбрання, включаючи костюми від Versace, які носитиме Леді Гага, безцінні, тому що вони створені спеціально для неї в єдиному екземплярі. Цей одяг охоронятимуть 24 години на добу 7 днів на тиждень, тому що Гага не хоче, щоб хтось чи щось пошкодило їх", — розповіло близьке до співачки джерело.

А оскільки за концерт співачка змінює безліч нарядів, то охоронцям доводиться стежити за величезною кількістю одягу.

Власниця "Оскара" продемонструвала кілька костюмів у стилі наукової фантастики та кіберпанку протягом усього виступу, у тому числі ефектний чорний ансамбль із кількома вирізами.

Одним із найдивніших нарядів Гаги для виступу був капелюх у вигляді голови жука з вусиками та геометричний сірий костюм.

[ + – ] Виступ Леді Гагі у Дюссельдорфі

На концерті в Дюссельдорфі Леді Гага виконала безліч хітів на концерті, і звичайно тріо своїх класичних композицій, включаючи Bad Romance, Just Dance та Poker Face.

Перед тим, як вийти на сцену, Леді Гага поспілкувалася зі своїми шанувальниками у Instagram Live та розповіла, що почувається фантастично.

[ + – ] Виступ Леді Гагі у Дюссельдорфі

"Сьогодні я почуваюся більш ясно, ніж за довгий час, і більш безболісно, ніж будь-коли. Свобода від болю на сцені — це справжній зцілюючий досвід. Тому що я можу танцювати та співати, насолоджуватися шоу та розповідати історію", — заявила вона, маючи на увазі хронічний біль, з яким вона стикається внаслідок своєї фіброміалгії.

Нагадаємо, минулого місяця Леді Гага виступала на весіллі британського мільярдера Алана Ховарда в Італії. Треба зазначити, що приватний виступ співачки коштує дуже дорого — Алану він обійшовся щонайменше три мільйони фунтів стерлінгів, і це без урахування райдера співачки.