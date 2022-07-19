В Нью-Йорке переименуют площадь в честь Beastie Boys

Поклонники группы добивались этого решения с 2013 года.

В Нью-Йорке появится площадь имени группы Beastie Boys. Такое название получит угол улиц Ладлоу и Ривингтон, так как именно это место изображено на обложке альбома 1989 года "Paul’s Boutique". Об этом сообщает Veriety.

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Поклонники Beastie Boys настаивали на переименовании площади в их честь с 2013 года. Однако местные власти несколько раз отклоняли предложения, ссылаясь на то, что группа недостаточно соответствует требованиям, которые предъявляют к тем, в чью честь называют улицы и площади.

Несколько дней назад решение о переименовании площади в честь Beastie Boys все-таки одобрили. Радостную новость сообщил бывший представитель Bad Boy Records и житель Бруклина Лерой Маккарти у себя в соцсетях.

"Это был долгий путь, чтобы реализовать Beastie Boys Square, но я рад видеть, что власти Нью-Йорка официально принимают местное искусство и культуру хип-хопа, и этот жест очень уместен, потому что хип-хоп пришел с улиц Нью-Йорка", — написал Маккарти.

По его словам, Beastie Boys изменили хип-хоп культуру. И нынешнее решение — настоящий праздник для поклонников группы, которые долго к этому шли.

Известно, что Beastie Boys в честь своего 30-летия в следующем месяце переиздают ограниченным тиражом на виниле свой альбом 1992 года "Check Your Head".

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