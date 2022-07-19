У Нью-Йорку перейменують площу на честь Beastie Boys

Шанувальники гурту домагалися цього рішення з 2013 року.

У Нью-Йорку з'явиться площа імені гурту Beastie Boys. Таку назву отримає кут вулиць Ладлоу та Рівінгтон, оскільки саме це місце зображено на обкладинці альбому 1989 року "Paul's Boutique". Про це повідомляє Veriety.

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Шанувальники Beastie Boys наполягали на перейменуванні площі на їхню честь з 2013 року. Проте місцева влада кілька разів відхиляла пропозиції, посилаючись на те, що група недостатньо відповідає вимогам, які пред'являють до тих, на чию честь називають вулиці та площі.

Декілька днів тому рішення про перейменування площі на честь Beastie Boys таки схвалили. Радісну новину повідомив колишній представник Bad Boy Records та мешканець Брукліна Лерой Маккарті у себе в соцмережах.

"Це був довгий шлях, щоб реалізувати Beastie Boys Square, але я радий бачити, що влада Нью-Йорка офіційно приймає місцеве мистецтво і культуру хіп-хопу, і цей жест дуже доречний, тому що хіп-хоп прийшов з вулиць Нью-Йорка", — написав Маккарті.

З його слів, Beastie Boys змінили хіп-хоп культуру. І нинішнє рішення — справжнє свято для шанувальників гурту, які довго до цього йшли.

Відомо, що Beastie Boys на честь свого 30-річчя наступного місяця перевидають обмеженим тиражем на вінілі альбом 1992 року "Check Your Head".

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