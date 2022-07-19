Smokey eyes и нюдовые оттенки. Топ-5 вариантов свадебного макияжа

Грамотный макияж — одна из основных деталей идеального образа невесты.

Свадьба — одно из самых волнительных событий, к которому принято тщательно готовиться. Каждая деталь имеет значение: правильно подобранное платье, которое удачно сидит по фигуре, подчеркивая достоинства невесты, подходящие аксессуары, маникюр и, конечно, свадебный макияж. Он должен усиливать образ невесты, гармонично подходить к ее стилю и настроению. Фокус подобрал топ-5 трендов свадебного макияжа.

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Акцент на глаза

Макияж может усилить образ невесты, сделать его ярким и запоминающимся — а это точно то, чего желает любая виновница торжественного события. Чтобы добиться такого эффекта, сделайте акцент в свадебном макияже на глаза. Для этого обратите внимание на цвет ваших глаз и подбирайте подходящий оттенок теней.

Кареглазым невестам подойдет коричневая палитра. Нанесите на верхнее веко бежевые или шоколадные тени, а на подвижную часть века и линию между ресницами добавьте мерцающих бронзовых оттенков. Нарисуйте черные стрелки — они добавят выразительности вашему взгляду. Или если не любите стрелки, растушуйте по всему веку тени золотистого оттенка с крупным шиммером.

[ + – ] Кареглазым невестам подойдут коричневые оттенки теней. Фото: instagram

[ + – ] Черные стрелки добавят выразительности взгляду.

Невестам с голубыми глазами рекомендуем обратить внимание на теплые оттенки — персиковые, светло-бежевые. Чтобы добиться эффекта "распахнутого" взгляда, можно подчеркнуть складку века светло-шоколадными или коричневыми тенями, а также сделать коричневые или черные стрелки.

Если у вас зеленые глаза — нанесите на верхнее веко тени цвета персика или нюдовые оттенки, а внутренние уголки глаза выделите светлым оттенком. Нижнюю линию роста ресниц подчеркните светло-коричневыми тенями. И усильте взгляд черными стрелками.

Для серых глаз подойдут перламутрово-белые или светло-серые тени. Можно выделить внешние уголки глаз коричневым оттенком и подвести нижнее веко. Прорисуйте черной подводкой верхнюю линию роста ресниц.

Акцент на губы

Еще один вариант яркого макияжа — акцент на губы. В этом случае можно сделать нюдовый макияж глаз. И выбрать для губ яркие оттенки. Однако будьте внимательны и посоветуйтесь с визажистом, так как слишком сочные тона подходят не всем. Например, невестам с голубыми глазами скорее стоит присмотреться к цвету фуксии, а зеленоглазым — к теплым бежевым или персиковым тонам помады. А вот девушки с серыми глазами могут выбрать сливовые оттенки.

Эффект сияния

Не так давно популярными стали блески или бальзамы для губ в стиле 2000-х. Губы приобретают влажное сияние и дополнительный объем. Отлично смотрится как с нюдовым макияжем глаз, так и с ярким.

Макияж в стиле nude

В последние годы в макияже преобладает тренд натуральности. Свадебный макияж — не исключение. Многие невесты предпочитают легкие нюдовые оттенки, с помощью которых лицо выглядит свежим и отдохнувшим.

Стилисты отмечают, что для такого макияжа важно, чтобы кожа была ровной и чистой. Для идеального тона подойдет легкая основа под тональный крем и неплотный тон, чтобы создать природный эффект. Особое внимание стоит уделить бровям. В свадебном нюдовом макияже важно, чтобы они были хорошо оформлены — зачесаны и зафиксированы гелем.

Также чтобы взгляд был выразительным, нужно сделать акцент на ресницах — хорошо смотрятся длинные нарощенные или накладные ресницы. Для эффекта свежего лица нанесите небольшое количество персиковых румян на скулы, а для губ выберете нежные оттенки.

Smokey eyes

Макияж в стиле смоки считается классикой. В новом сезоне он стал более мягким, так как стилисты добавили синие, серо-черные и коричневые оттенки теней.

Чтобы добиться эффекта дымчатого макияжа, можно растушевать тени как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Фокус ранее рассказывал, какие свадебные наряды выбирают невесты в этом сезоне.