Smokey eyes та нюдові відтінки. Топ-5 варіантів весільного макіяжу

Грамотний макіяж — одна з основних деталей ідеального образу нареченої.

Весілля — одна з найбільш зворушливих подій, до якої заведено ретельно готуватися. Кожна деталь має значення: правильно підібрана сукня, яка вдало сидить по фігурі, підкреслюючи переваги нареченої, відповідні аксесуари, манікюр і, звичайно, весільний макіяж. Він повинен посилювати образ нареченої, гармонійно підходити до її стилю і настрою. Фокус підібрав топ-5 трендів весільного макіяжу.

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Акцент на очі

Макіяж може посилити образ нареченої, зробити його яскравим і незабутнім — а це точно те, чого бажає будь-яка винуватиця урочистої події. Щоб досягти такого ефекту, зробіть акцент у весільному макіяжі на очі. Для цього зверніть увагу на колір очей і підбирайте відповідний відтінок тіней.

Карооким нареченим підійде коричнева палітра. Нанесіть на верхню повіку бежеві або шоколадні тіні, а на рухому частину століття і лінію між віями додайте мерехтливих бронзових відтінків. Намалюйте чорні стрілки — вони додадуть виразності вашому погляду. Або якщо не любите стрілки, розтушуйте по всьому віку тіні золотистого відтінку з великим шимером.

[ + – ] Карооким нареченим підійдуть коричневі відтінки тіней Фото: instagram

[ + – ] Чорні стрілки додадуть виразності погляду

Нареченим із блакитними очима рекомендуємо звернути увагу на теплі відтінки — персикові, світло-бежеві. Щоб досягти ефекту "розкритих" поглядів, можна підкреслити складку століття світло-шоколадними або коричневими тінями, а також зробити коричневі або чорні стрілки.

Якщо у вас зелені очі — нанесіть на верхню повіку тіні кольору персика або нюдові відтінки, а внутрішні куточки ока виділіть світлим відтінком. Нижню лінію росту вій підкресліть світло-коричневими тінями. І посиліть погляд чорними стрілками.

Для сірих очей підійдуть перламутрово-білі або світло-сірі тіні. Можна виділити зовнішні куточки очей коричневим відтінком і підвести нижню повіку. Промалюйте чорним підведенням верхню лінію росту вій.

Акцент на губи

Ще один варіант яскравого макіяжу — акцент на губи. І тут можна зробити нюдовий макіяж очей. І вибрати для губ яскраві відтінки. Однак будьте уважні та порадьтеся з візажистом, оскільки надто соковиті тони підходять не всім. Наприклад, нареченим із блакитними очима скоріше варто придивитися до кольору фуксії, а зеленооким — до теплих бежевих або персикових тонів помади. А ось дівчата із сірими очима можуть вибрати сливові відтінки.

Ефект сяйва

Нещодавно популярними стали блиски або бальзами для губ у стилі 2000-х. Губи набувають вологого сяйва та додаткового об'єму. Чудово виглядає як із нюдовим макіяжем очей, так і яскравим.

Макіяж у стилі nude

Останніми роками у макіяжі переважає тренд натуральності. Весільний макіяж — не виняток. Багато наречених віддають перевагу легким нюдовим відтінкам, за допомогою яких обличчя виглядає свіжим і відпочившим.

Стилісти зазначають, що для такого макіяжу важливо, щоб шкіра була рівною і чистою. Для ідеального тону підійде легка основа під тональний крем і нещільний тон, щоб створити природний ефект. Особливу увагу варто приділити бровам. У весільному нюдовому макіяжі важливо, щоб вони були добре оформлені — зачесані та зафіксовані гелем.

Також щоб погляд був виразним, потрібно зробити акцент на вії — добре виглядають довгі нарощені або накладні вії. Для ефекту свіжого обличчя нанесіть невелику кількість персикових рум'ян на вилиці, а для губ оберете ніжні відтінки.

Smokey eyes

Макіяж у стилі смокі вважається класикою. У новому сезоні він став м'якшим, оскільки стилісти додали сині, сіро-чорні та коричневі відтінки тіней.

Щоб досягти ефекту димчастого макіяжу, можна розтушувати тіні як у горизонтальному, так і вертикальному напрямку.

Фокус раніше розповідав, які весільні вбрання обирають нареченої цього сезону.