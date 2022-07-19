Три знака зодиака, у которых скоро начнется белая полоса в жизни
Представители этих знаков зодиака в последнее время переживали не лучшие времена, но все уже позади.
Астрологи назвали трех счастливчиков, у которых в июле 2022 начнется белая полоса в жизни. Об этом пишет УНИАН.
Телец
Именинники мая во второй половине июля 2022 почувствуют незаурядное везение. В это время Тельцам все будет по силам. Все желания должны исполниться. Стоит только поверить в себя и приложить максимальные усилия для достижения своей мечты.
В частности, в этот период удастся завершить давно начатые дела.
Рак
Поскольку несколько предыдущих недель этому зодиака не везло, новый период будет особенно радостным и светлым. Жизнь Раков должна резко и неожиданно измениться к лучшему. Для этого стоит только набраться терпения, сил и энергии.
Так что завалы проблем будут постепенно исчезать, а у Раков появится четкий план, как себя вытащить из этой ямы.
Козерог
У Козерогов тоже были сложные времена перед этим. Однако конец второго месяца лета 2022 должен подарить надежду на светлое будущее. А вместе с надеждой появляется и стремление.
Астрологи советуют Козерогам сейчас не бояться новых ощутимых изменений и не закрываться от них. Следует уверенно отправляться на встречи с новыми людьми и начинать новые дела.
Напомним, какие знаки зодиака полюбят в июле 2022.
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