Наполнены любовью. 3 знака зодиака, которые полюбят в июле 2022

Некоторым знакам зодиака особенно повезет в делах любовных на экваторе лета.

Известная астролог Анжела Перл спросила у планет, кому же больше всего повезет с любовью в июле 2022.

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Рыбы

Для всех знаков зодиака, а особенно для Рыб июль 2022 станет идеальным месяцем для завершения или подготовки к чему-то важному. Возможно, в августе вас ждет глобальное событие.

29 июня был Молодой месяц в вашем 5 доме — доме любви и удовольствия. Энергия Новолуния продлится включительно до 13 июля. Так что первые две недели июля 2022 станут для Рыб периодом радости и любви. 5 дом – это также дом детей. Возможно, вас ждет новость о беременности или радостные известия от старших детей.

Однако беременность – это не только о детях. Возможно, вас ждет новость о хороших доходах от ваших проектов.

В это время Рыб также будет окружать энергия выигрыша. Поэтому стоит попробовать свою удачу в лотерею. Вы точно не проиграете.

До 13 июля Рыбы будут испытывать тотальную любовь к себе, миру, своему хобби. Возможно, вы встретите свою любовь или еще больше влюбитесь в человека рядом.

Однако стоит быть осторожным, ведь в этот период все тайное может стать явным.

6 июля Меркурий входит в ваш 5 дом (дом любви и радости). Поэтому ожидайте продолжения темы любви со всех сторон и полного удовлетворения.

13 июля ожидается Полнолуние в вашем 11 доме. Это дом друзей, встреч, общения. Поэтому вы точно не будете чувствовать себя одинокими.

19 июля 2022 Венера входит в ваш 5 дом гороскопа. Планета любви входит в дом любви, поэтому она будет окружать вас со всех сторон.

[ + – ] Астро-прогноз для Рыб на июль 2022

Водолей

Второй месяц лета для Водолеев готовит ряд важных и переломных событий.

6 июля Марс входит в ваш 4 дом гороскопа. Это место жительства. Так что, скорее всего, вы будете переезжать куда-нибудь или отправитесь в отпуск.

В любом случае вы будете иметь дело с недвижимостью. Возможно, это будет покупка или продажа дома.

13 июля Полнолуние в вашем 12 доме гороскопа. Это дом завершения. Поэтому важно тщательно подойти к вопросу пересмотра своей жизни и этапов, которые следует закончить.

19 июля Венера входит в ваш 6 дом (дом работы). Планета радости и любви может принести хорошие новости о прибыли или новых проектах. И, конечно же, Венера – это в первую очередь о любви. Или же работа и любовь соединятся и вы начнете служебный роман.

К концу месяца вас ждет много общения, контактов и партнерства. С 20 июля Меркурий входит в 7 дом (дом отношений). Поэтому в это время будьте готовы к новым знакомствам и романам. Возможно, даже брак или наоборот развод.

[ + – ] Астро-прогноз для Водолеев на июль 2022

Стрелец

В июле Стрельцы получат значительную прибыль. Возможно, это будет наследство или повышение стипендии, зарплаты.

Второй месяц лета 2022 — очень хорошее время для того, чтобы решить финансовые дела. Вы можете продать или купить недвижимость.

Марс в этом месяце соединится с Ураном (планетой сюрпризов и неожиданностей). Поэтому будьте готовы к приятным моментам, которых вы не ожидали раньше.

В частности, Стрельцы в июле будут больше двигаться. Возможно, вы займетесь спортом или отправитесь в продолжительное путешествие.

13 июля Полнолуние осветит всю ситуацию, которая сейчас происходит в вашей жизни. Поэтому будьте готовы к переоценке ценностей.

19 июля Венера входит в ваш 8 дом (сектор финансов). Вы можете получить значительную прибыль или услышать хорошую новость. Это тоже дом интимных отношений. Потому ваш роман в этот период может выйти на новый уровень. Возможно, вы начнете вместе жить со своим любимым человеком.

К концу месяца Стрельцы могут познакомиться с иностранцами или переосмыслить свою жизнь.

[ + – ] Астро-прогноз для Стрельцов на июль 2022

Напомним, не любовью единственной, кому повезет с деньгами в июле 2022.

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