Наповнені коханням. 3 знаки зодіаку, які покохають у липні 2022

Деяким знакам зодіаку особливо пощастить у справах кохання на екваторі літа.

Відома астрологиня Анжела Перл запитала у планет, кому ж найбільше пощастить з коханням у липні 2022.

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Риби

Для всіх знаків зодіаку, а особливо для Риб липень 2022 стане ідеальним місяцем для завершення чи підготовки до чогось важливого. Можливо, у серпні на вас чекає глобальна подія.

29 червня був Молодик у вашому 5 домі — домі кохання та задоволення. Енергія Молодика продовжиться включно до 13 липня. То ж перші два тижні липня 2022 стануть для Риб періодом радості та любові. 5 дім — це також дім дітей. Можливо, на вас чекає новина про вагітність чи радісні звістки від старших дітей.

Проте вагітність — це не лише про дітей. Можливо, на вас чекає новина про хороші прибутки від ваших проєктів.

У цей час Риб оточуватиме енергія виграшу. То ж варто спробувати свою удачу в лотерею. Ви точно не програєте.

До 13 липня Риби відчуватимуть тотальну любов до себе, до світу, до свого хобі. Можливо, ви зустрінете своє кохання чи ще більше закохаєтесь в того, хто поруч.

Проте варто бути обережними, адже в цей період усе таємне може стати явним.

6 липня Меркурій входить у ваш 5 дім (дім кохання та радості). Тому очікуйте продовження теми кохання з усіх сторін та повного задоволення.

13 липня очікується Повний місяць у вашому 11 домі. Це дім друзів, зустрічей, спілкування. Тому ви точно не відчуватимете себе самотніми.

19 липня 2022 Венера входить у ваш 5 дім гороскопу. Планета кохання входить у дім кохання, то ж воно оточуватиме вас з усіх боків.

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Водолій

Другий місяць літа для Водоліїв готує низку важливих та переломних подій.

6 липня Марс входить у ваш 4 дім гороскопу. Це місце проживання. То ж, швидше за все, ви будете переїжджати кудись або відправитеся у відпустку.

У будь-якому випадку ви матимете справу з нерухомістю. Можливо, це буде купівля чи продаж будинку.

13 липня Повний місяць у вашому 12 домі гороскопу. Це дім завершення. Тому важливо ретельно підійти до питання перегляду свого життя та етапів, які варто закінчити.

19 липня Венера входить у ваш 6 дім (дім роботи). Планета радості та кохання може принести хороші новини про прибуток чи нові проєкти. І, звичайно ж, Венера — це в першу чергу про кохання. Або ж робота та кохання поєднаються і ви почнете службовий роман.

Під кінець місяця на вас чекає багато спілкування, контактів та партнерства. З 20 липня Меркурій входить у 7 дім (дім стосунків). Тому в цей час будьте готові до нових знайомств та романів. Можливо, навіть шлюбу чи навпаки розлучення.

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Стрілець

У липні Стрільці отримають значні прибутки. Можливо, ви здобудете спадок чи підвищення стипендії, зарплати.

Другий місяць літа 2022 дуже хороший час для того, аби вирішити фінансові справи. Ви можете продати чи придбати нерухомість.

Марс цього місяця поєднається з Ураном (планетою сюрпризів та несподіваностей). Тому будьте готові до приємних моментів, на які ви не очікували раніше.

Зокрема Стрільці у липні будуть більше рухатися. Можливо, ви займетеся спортом чи відправитеся у довготривалу подорож.

13 липня Повний місяць висвітлить усю ситуацію, яка наразі відбувається у вашому житті. Тому будьте готові до переоцінки цінностей.

19 липня Венера входить у ваш 8 дім (сектор фінансів). Ви можете отримати значні прибутки чи почути хорошу новину. Це також дім інтимних стосунків. Тому ваш роман у цей період може вийти на новий рівень. Можливо, ви почнете разом жити зі своєю коханою людиною.

На кінець місяця Стрільці можуть познайомитися з іноземцями чи переосмислити своє життя.

[ + – ] Астропрогноз для Стрільців на липень 2022

Нагадаємо, не коханням єдиним, кому пощастить з грошима у липні 2022.

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