Британка жалуется на пугающую чайку, которая следит за ней ежедневно из окна ванны

Птица заглядывает в окно ванны в одно и то же время каждый день и наблюдает за девушкой.

19-летняя студентка София из Великобритании жалуется на чайку, которая ежедневно прилетает к окну ее ванной комнаты в студенческой квартире в 17 часов и настойчиво наблюдает за девушкой. Об этом София рассказывает в TikTok.

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Птице-сталкеру уже дали кличку Грегг, а ролики с ее участием набирают миллионы просмотров. Чайка успела обзавестись толпой поклонников в соцсетях.

[ + – ] Чайка по кличке Грегг не дает покоя студентке из Британии. Фото: Скриншот TikTok

Как пишет издание Daily star, когда София заехала в квартиру, она понятии не имела, какой пугающий сосед ее поджидает. Каждый вечер чайка стучит в окно клювом, привлекая внимание девушки. В ответ на предложения Софии угоститься едой, птица отвечает отказом.

София в видеороликах в TikTok объясняет подписчикам, что порой птица ее пугает, потому что смотрит на нее сверху вниз и выглядит так, будто угрожает девушке.

"Тому, кто жил в нашей квартире в прошлом году и кормил эту чайку каждый день. Я ненавижу тебя."

[ + – ] Иногда Грегг пугает Софию своим пристальным взглядом.

Однако София не сдается.

"Попробовала дать ему еду, а он не хочет. Может Грегг просто хочет цветы, чтобы построить гнездо?" — задумывается девушка. На одном из видео она предлагает Греггу растения. Чайка откусывает лист и тут же его выбрасывает, после чего продолжает наблюдать за девушкой.

"Он просто чудак, который любит смотреть, как мы ходим в туалет и принимаем душ. Иногда ему даже нравится смотреть, как мы спим… это довольно мило" — замечает София.

Несмотря на постоянное преследование со стороны чайки, кажется, многие пользователи TikTok поддерживают Грегга.

Один подписчик умоляет Софию покормить чайку, а другой — быть с ней вежливой.

Фокус ранее рассказывал про белого лебедя по кличке Седрик из Великобритании, который несколько лет терроризирует местное население. Птица живет на озере в Нортгемптоне. Каждый год несколько месяцев подряд он подходит к домам, которые стоят неподалеку от водоема, и стучит клювом в двери и по железным дверцам почтовых ящиков. Местные жители пробовали отпугнуть незваного гостя, но все их попытки оказались тщетными.