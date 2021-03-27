Лебедь несколько лет терроризирует жителей британского города (фото, видео)

Местное население перепробовало немало способов, чтобы отвадить птицу от дверей, но безуспешно.

Белый лебедь по кличке Седрик, который живет на озере в Нортгемптоне (Великобритания), уже несколько лет достает местное население тем, что подходит к домам, расположенным неподалеку от водоема, стучит клювом в их двери и по железным дверцам почтовых ящиков. Причем делать это он может по три часа подряд, пишет Mirror.

Седрика уже прозвали лебедем ASBO (Anti-social behaviour order – орден на антиобщественное поведение. Так называется гражданский приказ, изданный в Великобритании против человека, который, согласно имеющимся свидетельствам, проявлял антисоциальное поведение, – прим. ред).

70-летний Стивен Легг признался журналистам, что несколько лет пытался отучить птицу шкодничать, однако безуспешно.

"Седрик около восьми лет живет в небольшом озере, выкопанном 20 лет назад для дренажа, вместе со своей подругой. Примерно в это время года, пять лет назад лебедь-самец начал возиться у моей входной двери. Он стучит клювом по почтовому ящику и стоит перед стеклом", – поделился Легг.

Мужчина обращался к специалистам, которые предположили, что лебедь пытается соскрести насекомых со стекла, однако местный житель не уверен, что птица делает это от голода, поскольку люди все время кормят лебедей на водоеме.

"Он делает это каждый год до лета, а затем не беспокоит до конца года. Это серьезная неприятность. Седрик начинает с того, что стучит по почтовому ящику, затем довольно громко стучит клювом по металлу. Звук разносится по всему дому. Это не причиняет никакого вреда, но очень раздражает", – добавил Стивен.

Он попробовал применить устройство, которое издает ультразвуковой шум, отпугивающий лебедей, однако на Седрика это не подействовало, а еще больше воодушевило его.

О таком поведении лебедя стало известно после того, как медсестра на пенсии Венди Ховард записала веселые кадры выходок Седрика. По словам 63-летней женщины, в последнее время лебедь делал это почти каждый день, и со стороны такие выходки выглядели даже забавно.

[ + – ] Седрик стучит клювом в дверь и по железным дверцам почтовых ящиков Фото: Mirror

Напомним, в декабре прошлого года в Мелитополе молодой лебедь не смог долететь в теплые края и упал на территорию местного оптового рынка в ящик с мандаринами. Самку назвали Мандаринкой и отправили в Днепр в реабилитационный центр.

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