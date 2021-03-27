Лебідь кілька років тероризує жителів британського міста (фото, відео)

Місцеве населення випробувало чимало способів, щоб відвадити птаха від дверей, але безуспішно.

Білий лебідь на прізвисько Седрік, який живе на озері в Нортгемптоні (Великобританія), вже кілька років дістає місцеве населення тим, що підходить до будинків, розташованих неподалік від водойми, стукає дзьобом у їх двері і по залізних дверцятах поштових скриньок. Причому робити це він може по три години поспіль, пише Mirror.

Седріка вже прозвали лебедем ASBO (Anti-social behaviour order — орден на антигромадську поведінку. Так називається цивільний наказ, виданий у Великобританії проти людини, яка, згідно з наявними свідченнями, виявляла антисоціальну поведінка, – прим. Ред).

70-річний Стівен Легг зізнався журналістам, що кілька років намагався відучити птаха шкодити, проте безуспішно.

"Седрік близько восьми років живе в невеликому озері, викопаному 20 років тому для дренажу, разом зі своєю подругою. Приблизно в цей час року пʼять років тому лебідь-самець почав ошиватися біля моїх вхідних дверей. Він стукає дзьобом по поштовій скринці і стоїть перед склом ", – поділився Легг.

Чоловік звертався до фахівців, які припустили, що лебідь намагається зішкребти комах зі скла, проте місцевий житель не впевнений, що птах робить це від голоду, оскільки люди весь час годують лебедів на водоймі.

"Він робить це щороку до літа, а потім не турбує до кінця року. Це серйозна неприємність. Седрік починає з того, що стукає по поштовій скринці, потім досить голосно стукає дзьобом по металу. Звук розноситься по всьому будинку. Це не завдає жодної шкоди, але дуже дратує ", – додав Стівен.

Він спробував застосувати пристрій, що видає ультразвуковий шум для відлякування лебедів, проте на Седріка це не подіяло, а ще більше надихнуло його.

Про таку поведінку лебедя стало відомо після того, як медсестра на пенсії Венді Ховард записала веселі кадри витівок Седріка. За словами 63-річної жінки, останнім часом лебідь робив це майже щодня, і з боку такі витівки виглядали навіть кумедно.

[ + – ] Седрік стукає дзьобом у двері і по залізних дверцят поштових скриньок Фото: Mirror

Нагадаємо, в грудні минулого року в Мелітополі молодий лебідь не зміг долетіти до вирію і впав на територію місцевого оптового ринку в ящик з мандаринами. Самку назвали Мандаринкою і відправили в Дніпро до реабілітаційного центру.

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