Британка скаржиться на чайку, яка лякає і стежить за нею щодня з вікна ванни

Птах заглядає у вікно ванни в один і той же час і щодня спостерігає за дівчиною.

19-річна студентка Софія з Великобританії скаржиться на чайку, яка щодня прилітає до вікна її ванної кімнати у студентській квартирі о 17 годині та наполегливо спостерігає за дівчиною. Про це Софія розповідає у TikTok.

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Птаху-сталкеру вже дали прізвисько Грегг, а ролики з її участю набирають мільйони переглядів. Чайка встигла обзавестися натовпом шанувальників у соцмережах.

[ + – ] Чайка на прізвисько Грегг не дає спокою студентці з Британії Фото: Скріншот TikTok

Як пише видання Daily star, коли Софія заїхала в квартиру, вона гадки не мала, який страхітливий сусід її чекає. Щовечора чайка стукає у вікно дзьобом, привертаючи увагу дівчини. У відповідь на пропозиції Софії почастуватись їжею, птах відповідає відмовою.

Софія у відеороликах у TikTok пояснює підписникам, що часом птах її лякає, бо дивиться на неї зверху вниз і має такий вигляд, ніби погрожує дівчині.

"Тому, хто жив у нашій квартирі минулого року і годував цю чайку щодня. Я ненавиджу тебе."

[ + – ] Іноді Грег лякає Софію своїм пильним поглядом

Однак Софія не здається.

"Спробувала дати йому їжу, а він не хоче. Може Грегг просто хоче квіти, щоб побудувати гніздо?" — замислюється дівчина. На одному з відео вона пропонує Греггу рослини. Чайка відкушує лист і відразу його викидає, після чого продовжує спостерігати за дівчиною.

"Він просто дивак, який любить дивитись, як ми ходимо в туалет і приймаємо душ. Іноді йому навіть подобається дивитись, як ми спимо… це досить мило" — зауважує Софія.

Попри постійне переслідування з боку чайки, здається, багато користувачів TikTok підтримують Грегга.

Один підписник благає Софію погодувати чайку, а інший — бути з нею ввічливою.

Фокус раніше розповідав про білого лебедя на прізвисько Седрік з Великобританії, який кілька років тероризує місцеве населення. Птах живе на озері в Нортгемптоні. Щороку кілька місяців поспіль він підходить до будинків, що стоять неподалік водойми, і стукає дзьобом у двері та по залізних дверцятах поштових скриньок. Місцеві жителі намагалися відлякати непроханого гостя, але всі їхні спроби виявилися марними.