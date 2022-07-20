Меган Маркл и принц Гарри устроили шоу из своего свидания в ресторане

Посетителям ресторана Роберта Де Ниро пригрозили, что если они будут делать фото – то их выгонят

Меган Маркл и принц Гарри редко появляются на публике просто так, но если это происходит, они устраивают целое шоу из своего выхода. Так случилось и с ужином в нью-йоркском ресторане Locanda Verde, который принадлежит актеру Роберту Де Ниро. Об этом пишет Daily Mail.

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Те, кто там был в этот момент, рассказали прессе, что Меган вела себя, "как принцесса". Сначала она потребовала от персонала, чтобы им с Гарри и двух их друзей предоставили весь внутренний дворик, рассчитанный на 50 человек.

Но в ресторане ей отказали, потому что двор уже был заказан для дня рождения. Так что герцогам Сассекским пришлось сесть вместе с простыми смертными в общем зале.

Фото: Соцсети

[ + – ] Ресторан Locanda Verde, принадлежащий Роберту Де Ниро Фото: Соцсети

Источник отметил, что, Меган Маркл и принца Гарри сопровождало "очень много охранников".

И посетителей ресторана проинформировали, что если они будут фотографировать принца с женой, то "им придется уйти".

Впрочем, за ужином Меган Маркл вела себя мило. Она даже подошла к гостю, который праздновал день рождения за соседним столиком, и поздравила его.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл покидают ресторан

"Меган подошла к ним вместе с Гарри и сказала: "Желаю тебе самого счастливого дня рождения" соседнему столику. Они все были ошеломлены и просто сказали: "Большое спасибо", — рассказал источник.

А другому гостю Меган сказала комплимент, похвалив его брюки от Рика Оуэнса. В ресторан Меган и Гарри пришли в компании другой пары. Они заказали рикотту с Сардинии из овечьего молока, тартар, равиоли, итальянский сыр пьемонтезе, а также красное вино.

Ранее пара посетила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, чтобы отпраздновать День Нельсона Манделы.

Гарри произнес программную речь во время их выступления, в которой он размышлял о том моменте, когда понял, что Маркл была его родственной душой. И сообщил, что Африка всегда была для него местом, где он находил "надежду и исцеление".

[ + – ] Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Скриншот

А модные критики подметили, что для своего похода в ресторан Меган Маркл явно вдохновлялась модным образом Кейт Миддлтон. Она надела комбинезон с белой отделкой за 4 тысячи долларов, который копировал вечернее платье герцогини Кембриджской на премьере фильма "Лучший стрелок: Мэверик", которая состоялась в Лондоне 20 мая.