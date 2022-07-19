Меган часто вдохновляется образами своей покойной свекрови, но, как оказалось, посматривает и на наряды Кейт Миддлтон

Меган Маркл на днях сходила с мужем, принцем Гарри на романтический ужин в ресторан. И модные критики отметили, что ее образ подозрительно напоминает вечерний наряд Кейт Миддлтон. Об этом пишет Dailymail/

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Речь идет о премьере фильма "Лучший стрелок: Мэверик", которая состоялась в Лондоне 20 мая.

Тогда Кейт Миддлтон прошла по красной дорожке в элегантном черном платье с белой отделкой от Roland Mouret.

[ + – ] Образ Кейт Миддлтон, скопированый Меган Маркл Фото: Getty Images

А Меган Маркл выбрала для свидания в ресторане комбинезон схожего фасона от Gabriela Hearst за четыре тысячи долларов.

[ + – ] Комбинезон Меган Маркл

Интересно, но туфли на шпильке также были того бренда, что недавно открыла для себя Кейт Миддлтон – Aquazzura.

Украшения жена принца Гарри также подобрала со смыслом – "любовный" браслет от Cartier и золотые часы Cartier, которые ранее принадлежали принцессе Диане.

[ + – ] Меган Маркл скопировала модный образ Кейт Миддлтон

Невестки леди Ди часто вдохновляются образами принцессы Дианы. Например, Кейт Миддлтон часто надевает платья в горошек, схожие с теми, что предпочитала Диана. Но Меган Маркл и принц Гарри эксплуатируют тему трагически погибшей принцессы куда чаще.

Гарри буквально в каждом интервью напоминает о душевной травме, которую он пережил (и все еще переживает), а Меган все чаще копирует поведение покойной свекрови.

Так, она недавно появилась на матче по поло, в котором принимал участие ее муж.

Теперь, как оказалось, она следит и за модными выходами Кейт, с которой у нее, по ее же словам, был конфликт.