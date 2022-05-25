Поцелуй, как в 1985. Меган Маркл копирует принцессу Диану

Герцогские супруги начали все чаще появляться на публике.

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Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в копировании стиля принцессы Дианы. Об этом пишет Daily Mail.

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Жена принца Гарри посетила матч с конного поло в Санта-Барбаре и поддержала своего возлюбленного. Меган появилась на публике в черно-белой блузке в горох, белых шортах с высокой посадкой и в черной шляпе с широкими полями, в очередной раз нарушив королевский дресскод.

После победы команды своего супруга Меган Маркл поздравила его нежным поцелуем на публике. Фото трогательного момента уже облетели Сеть, поэтому пользователи сравнили пару Меган и Гарри с родителями принца. Ведь в 1985 году в Виндзоре принцесса Диана вручала кубок своему мужу, принцу Чарльзу, и поцеловала его практически так же на камеры.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри в 2022 году

Королевский внук большую часть жизни занимался этим видом спорта вместе со своим братом Уильямом и отцом – принцем Чарльзом. После переезда в Штаты принц Гарри не смог отказаться от конного поло и вступил в местную команду Los Padres.

И хотя принц Гарри со скандалом порвал со своей семьей и отказался исполнять обязанности члена королевской семьи, критикуя родных за их устаревшие традиции, но, переехав в США, герцог продолжает соблюдать определенные традиции королевского двора.

[ + – ] Принцесса Диана и принц Чарльз в 1985 году

Вскоре Меган Маркл с принцем Гарри и детьми посетят Великобританию в рамках празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы на престоле.

Напомним, Меган Маркл жестко нарушила правила королевского дресскода, выйдя на публику в джинсовых шортах.

Также Фокус писал о реалити-шоу герцогов Сассекских. Известно, что в доме Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито, Калифорния уже побывали операторы Netflix.