Поцілунок, як у 1985. Меган Маркл копією принцесу Діану

Герцогське подружжя почало все частіше з'являтися на публіці.

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Герцогиню Сассекську Меган Маркл запідозрили в копіюванні стилю принцеси Діани. Про це пише Daily Mail.

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Дружина принца Гаррі відвідала матч з кінного поло в Санта-Барбарі та підтримала свого коханого. Меган з'явилася на публіці у чорно-білій блузі в горох, білих шортах з високою посадкою та у чорному капелюсі з широкими крисами, вкотре порушивши королівський дрескод.

Після перемоги команди свого чоловіка Меган Маркл привітала його ніжним поцілунком на публіці. Фото зворушливого моменту вже облетіли мережу, то ж користувачі порівняли пару Меган та Гаррі з батьками принца. Адже у 1985 році у Віндзорі принцеса Діана вручала кубок своєму чоловікові, принцу Чарльзу, і поцілувала його практично так само на камери.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі у 2022 році

Королівський онук більшу частину життя займався цим видом спорту разом зі своїм братом Вільямом та батьком – принцом Чарльзом. Тож після переїзду до Штатів принц Гаррі не зміг відмовитися від кінного поло та вступив до місцевої команд Los Padres.

І хоч принц Гаррі зі скандалом порвав зі своєю рідною сім'єю і відмовився виконувати обов'язки члена королівської сім'ї, критикуючи рідних за їхні застарілі традиції та звички, але, переїхавши до США, герцог продовжує дотримуватися певних традицій королівського двору.

[ + – ] Принцеса Діана та принц Чарльз у 1985 році

Незабаром Меган Маркл з принцом Гаррі та дітьми відвідають Великобританію у межах святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети на престолі.

Нагадаємо, Меган Маркл жорстко порушила правила королівського дрескоду, вийшовши на публіку у джинсових шортах.

Також Фокус писав про реаліті-шоу герцогів Сассекських. Відомо, що в будинку Меган Маркл та принца Гаррі в Монтесіто, Каліфорнія, вже побували оператори каналу Netflix.