Меган Маркл своїм новим виходом порушила правила королівського етикету (фото)

Раніше дружина принца Гаррі порвала всі зв'язки з королівською родиною Великобританії.

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл разом з чоловіком принцом Гаррі відвідала благодійний матч з кінного поло, на який прийшла в образі, що повністю суперечить королівському етикету. Про це пише townandcountrymag.

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Дружина королівського онука вийшла у світ в повному денім-образі. Меган Маркл надягнула ультракороткі шорти та джинсову сорочку. До образу вона додала чорні сонцезахисні окуляри. Таким образом герцогиня жорстко порушила правила королівського етикету.

Волосся колишня акторка зібрала у хвіст. І, як відомо, змінювала свій аутфіт, примірявши згодом total white образ з білих шортів та сорочки.

[ + – ] Повний денім-образ Меган Маркл

Таким чином Меган Маркл усе більше відходить від королівського двору та його правил. На початку 2022 вона повністю обірвала всі зв'язки з королівською родиною Великобританії, відмовившись від очолювання благодійної організації в Лондоні.

Нагадаємо, після переїзду у 2020 році до США Меган Маркл пробує себе в різних проєктах. Вона написала дитячу книжку, озвучила мультфільм. Проте реалізація останнього проєкту так і не сталася. Герцогиня Сассекська не виступила виконавчою продюсеркою мультфільму від Netflix. Як відомо, причинами стали зменшення фінансування стримінгової платформи та некомпетентність герцогині.

Також Фокус писав про можливий приїзд принца Гаррі та Меган Маркл разом з дітьми на святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети у червні 2022. Це буде перша зустріч маленької доньки герцогського подружжя Лілібет Діани з королівською родиною, адже дитина народилася вже у США, у червні 2021.