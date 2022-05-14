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Стало відомо, чому Netflix відмовився від співпраці з Меган Маркл

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Фото: PopCornNews | Меган Маркл

Раніше компанія називала іншу причину.

Представники стримінгового сервісу Netflix відмовилися від співпраці з Меган Маркл, яка мала виступити виконавчою продюсеркою мультфільму "Перлина". Стала відома нова причина скасування проєкту. Про це пише The Sun.

Як зазначає джерело видання, у герцогині Сассекської виникли непорозуміння з Netflix. Меган Маркл просто не знала, як відбувається процес створення шоу.

"Керівники вважають, що в деяких аспектах Гаррі та Меган були наївними у ставленні до того, як працюватиме їхня угода. Герцогині здавалося, що "Перлину" треба буде тільки представити та відпустити у вільне плавання", — розповідає інсайдер. За його словами, герцогське подружжя дуже сильно засмутилося через розірвану співпрацю з Netflix.

Проживаючи в США, Меган Маркл пробує себе в різних ролях
Проживаючи в США, Меган Маркл пробує себе в різних ролях
Фото: Instagram/sussexroyal

Зокрема герцогиня Сассекська чекала на особливе ставлення від працівників сервісу, оскільки її чоловік є правнуком королеви Великобританії. Проте компанія зі світовим іменем зосереджена на якості своєї роботи.

"Netflix буде притримуватися визначених стандартів, аби випустити якісний продукт", — розповідає джерело.

Зазначимо, мультсеріал "Pearl" (Перлина – ред.) повинен був розповісти про пригоди 12-річної дівчинки, яка пізнає себе, дорослішає, надихаючись відомими жінками світу.

Раніше повідомлялося, що стримінговий сервіс відмовився від співпраці з Меган Маркл через значне скорочення бюджетів. Попри це, стримінгова платформа продовжить роботу над низкою проєктів з Archewell Production — організацією, створеною принцом Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі може стати кандидаткою у президенти США.