Стало відомо, хто відмовився від співпраці з Меган Маркл

Після переїзду до США дружина принца Гаррі пробує себе в різних проєктах.

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Меган Маркл, герцогиня Сассекська, після написання дитячої книжки та озвучення персонажів Disney збиралася зняти мультсеріал у співпраці зі стримінговим сервісом Netflix, проте представники платформи відмовилися від спільного проєкту з дружиною принца Гаррі. Про це пише The Guardian.

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Як відомо, Netflix відмовилися від співпраці з Меган Маркл через скорочення бюджету на тлі різкого зниження кількості підписників. Оскільки компанія покинула ринок РФ, тож втратила значну частину своїх глядачів

Проте стримінговий сервіс зазначив, що продовжить роботу над низкою проєктів з Archewell Production — організацією, створеною принцом Гаррі та Меган Маркл.

[ + – ] Після переїзду до США Меган Маркл пробує себе в різних проєктах Фото: Скриншот

Зазначимо, мультсеріал "Pearl" (Перлина – ред.) повинен був розповісти про пригоди 12-річної дівчинки, яка пізнає себе, дорослішає, надихаючись відомими жінками світу.

Нагадаємо, Меган Маркл остаточно розірвала зв'язки з королівською родиною Великобританії, відмовившись від керівництва над благодійною організацією у Лондоні.

Тим часом принц Гаррі продовжує ходити до психотерапевта через Меган Маркл. Пара склала королівські обов'язки у 2020 році та переїхала до США, де виховує вже двох дітей — сина Арчі та доньку Лілібет Діану, яка народилося у 2021 році.