Стало известно, кто отказался от сотрудничества с Меган Маркл

После переезда в США супруга принца Гарри пробует себя в разных проектах.

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Меган Маркл, герцогиня Сассекская, после написания детской книги и озвучки персонажей Disney собиралась снять мультсериал в сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix, однако представители платформы отказались от совместного проекта с супругой принца Гарри. Об этом пишет The Guardian.

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Как известно, Netflix отказались от сотрудничества с Меган Маркл из-за сокращения бюджета на фоне резкого снижения количества подписчиков. Поскольку компания покинула рынок РФ, то потеряла значительную часть своих зрителей

Однако стриминговый сервис отметил, что продолжит работу над рядом проектов Archewell Production — организацией, созданной принцем Гарри и Меган Маркл.

[ + – ] После переезда в США Меган Маркл пробует себя в разных проектах Фото: Скриншот

Отметим, мультсериал "Pearl" (Жемчужина – ред.) должен был рассказать о приключениях 12-летней девочки, которая узнает себя, взрослеет, вдохновляясь известными женщинами мира.

Напомним, Меган Маркл окончательно разорвала связи с королевской семьей Великобритании, отказавшись от руководства благотворительной организацией в Лондоне.

Тем временем принц Гарри продолжает ходить к психотерапевту через Меган Маркл. Пара сложила королевские обязанности в 2020 году и переехала в США, где воспитывает уже двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет Диану, родившуюся в 2021 году.