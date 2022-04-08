Меган Маркл окончательно разорвала связи с королевской семьей
О непростых отношениях герцогини с королевским двором известно давно.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Накануне Меган Маркл окончательно разорвала все связи с королевской семьей Великобритании, отказавшись от шефства над благотворительной организацией для животных Mayhew. Об этом сообщает The Mirror.
Известно, что герцогиня Сассекская долгое время поддерживала Mayhew, даже после сложения королевских обязанностей и переезда в США в 2020 году.
О причинах такого решения не сообщается. Однако Меган Маркл написала письмо, в котором в частности упомянула о смерти в начале 2022 года своего близкого друга, кинолога Оли Джаста, который и познакомил герцогиню с Mayhew в 2019 году. Теперь одно крыло организации будет названо его именем.
Из-за отказа и сложения полномочий Меган в этой благотворительной организации у нее теперь нет веских причин приехать в Лондон.
В настоящее время Меган Маркл руководит только одной благотворительной организацией в Великобритании — Smart Works, которая помогает женщинам с устройством на работу и занимается женской одеждой.
Напомним, отец герцогини Сассекской, Томас Маркл, раскритиковал дочь и ее мужа за их поведение. По его словам, то, что супруги не посетили памятную службу за принцем Филиппом через год после его смерти, это настоящая пощечина королеве.
Также Фокус писал о любимом телешоу королевы Елизаветы. Оказывается, ее Величество велика фанатка реалити-шоу.