Меган Маркл окончательно разорвала связи с королевской семьей

О непростых отношениях герцогини с королевским двором известно давно.

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Накануне Меган Маркл окончательно разорвала все связи с королевской семьей Великобритании, отказавшись от шефства над благотворительной организацией для животных Mayhew. Об этом сообщает The Mirror.

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Известно, что герцогиня Сассекская долгое время поддерживала Mayhew, даже после сложения королевских обязанностей и переезда в США в 2020 году.

О причинах такого решения не сообщается. Однако Меган Маркл написала письмо, в котором в частности упомянула о смерти в начале 2022 года своего близкого друга, кинолога Оли Джаста, который и познакомил герцогиню с Mayhew в 2019 году. Теперь одно крыло организации будет названо его именем.

Из-за отказа и сложения полномочий Меган в этой благотворительной организации у нее теперь нет веских причин приехать в Лондон.

[ + – ] Герцоги Сассекские переехали в США в 2020 году. Там у них родилась дочь Лилибет Диана Фото: Archewell Foundation

В настоящее время Меган Маркл руководит только одной благотворительной организацией в Великобритании — Smart Works, которая помогает женщинам с устройством на работу и занимается женской одеждой.

Напомним, отец герцогини Сассекской, Томас Маркл, раскритиковал дочь и ее мужа за их поведение. По его словам, то, что супруги не посетили памятную службу за принцем Филиппом через год после его смерти, это настоящая пощечина королеве.

Также Фокус писал о любимом телешоу королевы Елизаветы. Оказывается, ее Величество велика фанатка реалити-шоу.