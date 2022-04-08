Меган Маркл остаточно розірвала зв'язки з королівською родиною

Про непрості стосунки герцогині з королівським двором відомо давно.

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Напередодні Меган Маркл остаточно розірвала всі зв'язки з королівською родиною Великобританії, відмовившись від шефства над благодійною організацією для тварин Mayhew. Про це повідомляє The Mirror.

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Відомо, що герцогиня Сассекська довгий час підтримувала Mayhew, навіть після складання королівських обов'язків та переїзду до США у 2020 році.

Про причини такого рішення не повідомляється. Проте Меган Маркл написала лист, у якому зокрема згадала про смерть на початку 2022 свого близького друга, кінолога Олі Джаста, який і познайомив герцогиню з Mayhew у 2019 році. Тож тепер одне крило організації буде названо його іменем.

Через відмову та скасування повноважень Меган у цій благодійній організації в неї немає вагомих причин приїхати до Лондона.

[ + – ] Герцоги Сассекські переїхали до США у 2020 році. Там у них народилася донька Лілібет Діана Фото: Archewell Foundation

Наразі Меган Маркл керує лише однією благодійною організацією у Великобританії Smart Works, що допомагає жінкам з влаштуванням на роботу та займається жіночим одягом.

Нагадаємо, батько герцогині Сассекської, Томас Маркл, розкритикував доньку та її чоловіка за їхню поведінку. За його словами, те, що подружжя не відвідало пам'ятну службу за принцом Філіпом через рік після його смерті, це справжній ляпас королеві.

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