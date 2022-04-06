Стала відома назва улюбленого телешоу королеви Єлизавети

Її Величність велика фанатка телевізійних програм.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Напередодні стала відома назва телешоу, яке найбільше полюбляє королева Єлизавета. Про це пише Hola.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Виявилось, що Її Величність велика прихильниця різноманітних телешоу, зокрема реаліті, а найбільше вона полюбляє "Танці з зірками". Про це стало відомо зі слів дружини сина королеви, принца Чарльза Камілли. Вона відвідала знімальний майданчик серіалу "Жителі Іст-Сайду" та поговорила з акторкою Роуз Ейлінг-Елліс — переможницею минулого сезону шоу.

Серед іншого герцогиня Корнуольська зазначила, що майже всі члени королівської родини, зокрема королева, обожнюють дивитися "Танці з зірками" (Strictly Come Dancing). У королівському домі навіть активно голосували за своїх фаворитів та підтримували їх.

[ + – ] Фаворитка королеви Єлизавети на британському шоу "Танці з зірками" — акторка Роуз Ейлінг-Елліс

Раніше Фокус писав про те, що королева Єлизавета перенесла значну частину офіційних зустрічей на територію свого замку у Віндзорі через проблеми зі здоров'ям та неможливість ходити на довгих відстанях.

Тим часом батько Меган Маркл розкритикував поведінку доньки та її чоловіка, королівського онука принца Гаррі. За словами Томаса Маркла, їхній вчинок — справжній "ляпас королеві".