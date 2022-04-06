Стало известно название любимого телешоу королевы Елизаветы

Ее Величество большая поклонница телевизионных программ.

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Накануне стало известно название телешоу, которое больше всего любит королева Елизавета. Об этом пишет Hola.

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Оказалось, что Ее Величество — большая поклонница разнообразных телешоу, в частности реалити, а больше всего она любит британские "Танцы со звездами". Об этом стало известно со слов жены сына королевы, принца Чарльза, Камиллы. Она посетила съемочную площадку сериала "Жители Ист-Сайда" и поговорила с актрисой Роуз Эйлинг-Эллис — победительницей прошлого сезона шоу.

Среди прочего герцогиня Корнуолльская отметила, что почти все члены королевской семьи, в том числе королева, обожают смотреть "Танцы со звездами" (Strictly Come Dancing). В королевском доме даже активно голосовали за своих фаворитов и поддерживали их.

[ + – ] Фаворитка королевы Елизаветы на британском шоу "Танцы со звездами" — актриса Роуз Эйлинг-Эллис

Ранее Фокус писал о том, что королева Елизавета перенесла значительную часть официальных встреч на территорию своего замка в Виндзоре из-за проблем со здоровьем и невозможности ходить на длинных расстояниях.

Тем временем отец Меган Маркл подверг критике поведение дочери и ее мужа, королевского внука принца Гарри. По словам Томаса Маркла, их поступок — настоящая "пощечина королеве".