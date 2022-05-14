Стало известно, почему Netflix на самом деле отказался от сотрудничества с Меган Маркл

Раньше компания называла другую причину.

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Представители стримингового сервиса Netflix отказались от сотрудничества с Меган Маркл, которая должна была выступить исполнительным продюсером мультфильма "Жемчужина". Стала известна новая причина отмены проекта. Об этом пишет The Sun.

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Как отмечает источник издания, у герцогини Сассекской возникли недоразумения с Netflix. Меган Маркл просто не знала, как происходит процесс создания шоу.

"Руководители считают, что в некоторых аспектах Гарри и Меган были наивными по отношению к тому, как будет работать их соглашение. Герцогини казалось, что "Жемчужину" нужно будет только представить и отпустить в свободное плавание", — рассказывает инсайдер. По его словам, герцогские супруги очень сильно расстроились из-за разорванного сотрудничества с Netflix.

[ + – ] Проживая в США, Меган Маркл пробует себя в разных ролях Фото: Instagram/sussexroyal

В частности, герцогиня Сассекская ожидала особого отношения от работников сервиса, поскольку ее муж является правнуком королевы Великобритании. Однако компания с мировым именем сосредоточена на качестве своей работы.

"Netflix будет придерживаться определенных стандартов, чтобы выпустить качественный продукт", — рассказывает источник.

Отметим, мультсериал "Pearl" (Жемчужина – ред.) должен был рассказать о приключениях 12-летней девочки, которая узнает себя, взрослеет, вдохновляясь известными женщинами мира.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис отказался от сотрудничества с Меган Маркл из-за значительного сокращения бюджетов. Несмотря на это, стриминговая платформа продолжит работу над рядом проектов Archewell Production — организацией, созданной принцем Гарри и Меган Маркл.

Напомним, супруга принца Гарри может стать кандидатом в президенты США.