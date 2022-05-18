Меган Маркл нарушила правила королевского этикета (фото)

Ранее супруга принца Гарри порвала все связи с королевской семьей Великобритании.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри посетила благотворительный матч с конного поло, на который пришла в образе, полностью противоречащем королевскому этикету. Об этом пишет townandcountrymag.

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Жена королевского внука вышла в свет в полном деним-образе. Меган Маркл надела ультракороткие шорты и джинсовую рубашку. К луку она добавила черные солнцезащитные очки. Таким образом, герцогиня жестко нарушила правила королевского этикета.

Волосы бывшая актриса собрала в хвост. И, как известно, меняла свой аутфит, примерив впоследствии total white образ из белых шорт и рубашки.

[ + – ] Полный деним-образ Меган Маркл

Таким образом, Меган Маркл все больше отходит от королевского двора и его правил. В начале 2022 она полностью оборвала все связи с королевской семьей Великобритании, отказавшись от возглавления благотворительной организации в Лондоне.

Напомним, после переезда в 2020 году в США Меган Маркл пробует себя в разных проектах. Она написала детскую книгу, озвучила мультфильм. Однако реализация последнего проекта так и не произошла. Герцогиня Сассекская не выступила исполнительным продюсером мультфильма от Netflix. Как известно, причинами стали уменьшение финансирования стриминговой платформы и некомпетентность герцогини.

Также Фокус писал о возможном приезде принца Гарри и Меган Маркл вместе с детьми на празднование Платинового юбилея королевы Елизаветы в июне 2022. Это будет первая встреча маленькой дочери герцогских супругов Лилибет Дианы с королевской семьей, ведь ребенок родился уже в США, в июне 2021.