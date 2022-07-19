Меган часто надихається образами своєї покійної свекрухи, але, як з'ясувалося, поглядає і на вбрання Кейт Міддлтон.

Меган Маркл днями сходила з чоловіком, принцом Гаррі на романтичну вечерю до ресторану. І модні критики зазначили, що її образ підозріло нагадує вечірнє вбрання Кейт Міддлтон. Про це пише Dailymail.

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Йдеться про прем'єру фільму "Топ Ґан: Меверік", яка відбулася в Лондоні 20 травня.

Тоді Кейт Міддлтон пройшла по червоній доріжці в елегантній чорній сукні з білою обробкою від Roland Mouret.

[ + – ] Образ Кейт Міддлтон, скопійований Меган Маркл Фото: Getty Images

А Меган Маркл обрала для побачення у ресторані комбінезон схожого фасону від Gabriela Hearst за чотири тисячі доларів.

[ + – ] Комбінезон Меган Маркл

Цікаво, але туфлі на шпильці також були того бренду, який нещодавно відкрила для себе Кейт Міддлтон — Aquazzura.

Прикраси дружина принца Гаррі також підібрала із сенсом — "любовний" браслет від Cartier і золотий годинник Cartier, який раніше належав принцесі Діані.

[ + – ] Меган Маркл скопіювала модний образ Кейт Міддлтон

Невістки леді Ді часто надихаються образами принцеси Діани. Наприклад, Кейт Міддлтон часто одягає сукні в горошок, схожі з тими, яким віддавала перевагу Діані. Але Меган Маркл і принц Гаррі експлуатують тему трагічно загиблої принцеси набагато частіше.

Гаррі буквально в кожному інтерв'ю нагадує про душевну травму, яку він пережив (і все ще переживає), а Меган усе частіше копіює поведінку покійної свекрухи.

Так, вона нещодавно з'явилася на матчі по поло, у якому брав участь її чоловік.

Тепер, як з'ясувалося, вона стежить і за модними виходами Кейт, з якою у неї, за її словами, був конфлікт.