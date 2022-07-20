Меган Маркл і принц Гаррі влаштували шоу зі свого побачення в ресторані

Відвідувачам ресторану Роберта де Ніро пригрозили, що якщо вони робитимуть фото — їх виженуть.

Меган Маркл та принц Гаррі рідко з'являються на публіці просто так, але якщо це відбувається, вони влаштовують ціле шоу зі свого виходу. Так сталося і з вечерею в нью-йоркському ресторані Locanda Verde, який належить акторові Роберту де Ніро. Про це пише Daily Mail.

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Ті, хто там був у цей момент, розповіли пресі, що Меган поводилася, "як принцеса". Спочатку вона зажадала від персоналу, щоб їм з Гаррі та двом їхнім друзям надали весь внутрішній дворик, розрахований на 50 осіб.

Але в ресторані їй відмовили, бо подвір'я вже було замовлено для дня народження. Тож герцогам Сассекським довелося сісти разом із простими смертними в залі.

Фото: Соцсети

[ + – ] Ресторан Locanda Verde, що належить Роберту де Ніро Фото: Соцсети

Джерело зазначило, що Меган Маркл і принца Гаррі супроводжувало "дуже багато охоронців".

І відвідувачів ресторану поінформували, що якщо вони фотографуватимуть принца з дружиною, то їм доведеться піти.

Втім, за вечерею Меган Маркл поводилася мило. Вона навіть підійшла до гостя, який святкував день народження за сусіднім столиком, та привітала його.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл залишають ресторан

"Меган підійшла до них разом із Гаррі і сказала: "Бажаю тобі найщасливішого дня народження" сусідньому столику. Вони всі були приголомшені і просто сказали: "Дуже дякую", — розповіло джерело.

А іншому гостю Меган сказала комплімент, похваливши його штани від Ріка Оуенса. У ресторан Меган і Гаррі прийшли до компанії іншої пари. Вони замовили рикоту із Сардинії з овечого молока, тартар, равіолі, італійський сир п'ємонтезе, а також червоне вино.

Раніше пара відвідала штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй, щоб відсвяткувати День Нельсона Мандели.

Гаррі вимовив програмну промову під час їхнього виступу, в якому він роздумував про той момент, коли зрозумів, що Маркл була його спорідненою душею. І повідомив, що Африка завжди була для нього місцем, де він знаходив "надію та зцілення".

[ + – ] Меган Маркл та Кейт Міддлтон Фото: Скриншот

А модні критики зауважили, що для свого походу до ресторану Меган Маркл явно надихалася модним образом Кейт Міддлтон. Вона одягла комбінезон із білим оздобленням за 4 тисячі доларів, який копіював вечірню сукню герцогині Кембриджської на прем'єрі фільму "Кращий стрілець: Меверік", яка відбулася в Лондоні 20 травня.