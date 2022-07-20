Меган Маркл і принц Гаррі влаштували шоу зі свого побачення в ресторані
Відвідувачам ресторану Роберта де Ніро пригрозили, що якщо вони робитимуть фото — їх виженуть.
Меган Маркл та принц Гаррі рідко з'являються на публіці просто так, але якщо це відбувається, вони влаштовують ціле шоу зі свого виходу. Так сталося і з вечерею в нью-йоркському ресторані Locanda Verde, який належить акторові Роберту де Ніро. Про це пише Daily Mail.
Ті, хто там був у цей момент, розповіли пресі, що Меган поводилася, "як принцеса". Спочатку вона зажадала від персоналу, щоб їм з Гаррі та двом їхнім друзям надали весь внутрішній дворик, розрахований на 50 осіб.
Але в ресторані їй відмовили, бо подвір'я вже було замовлено для дня народження. Тож герцогам Сассекським довелося сісти разом із простими смертними в залі.
Джерело зазначило, що Меган Маркл і принца Гаррі супроводжувало "дуже багато охоронців".
І відвідувачів ресторану поінформували, що якщо вони фотографуватимуть принца з дружиною, то їм доведеться піти.
Втім, за вечерею Меган Маркл поводилася мило. Вона навіть підійшла до гостя, який святкував день народження за сусіднім столиком, та привітала його.
"Меган підійшла до них разом із Гаррі і сказала: "Бажаю тобі найщасливішого дня народження" сусідньому столику. Вони всі були приголомшені і просто сказали: "Дуже дякую", — розповіло джерело.
А іншому гостю Меган сказала комплімент, похваливши його штани від Ріка Оуенса. У ресторан Меган і Гаррі прийшли до компанії іншої пари. Вони замовили рикоту із Сардинії з овечого молока, тартар, равіолі, італійський сир п'ємонтезе, а також червоне вино.
Раніше пара відвідала штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй, щоб відсвяткувати День Нельсона Мандели.
Гаррі вимовив програмну промову під час їхнього виступу, в якому він роздумував про той момент, коли зрозумів, що Маркл була його спорідненою душею. І повідомив, що Африка завжди була для нього місцем, де він знаходив "надію та зцілення".
А модні критики зауважили, що для свого походу до ресторану Меган Маркл явно надихалася модним образом Кейт Міддлтон. Вона одягла комбінезон із білим оздобленням за 4 тисячі доларів, який копіював вечірню сукню герцогині Кембриджської на прем'єрі фільму "Кращий стрілець: Меверік", яка відбулася в Лондоні 20 травня.