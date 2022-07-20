Балетки, мюли или кеды. Топ-5 идей свадебной обуви на низком ходу

Варианты без каблука подойдут для тех невест, кто ценит комфорт.

Давно прошли те времена, когда свадебное платье должно быть обязательно с пышной юбкой и корсетом, а туфли белого цветы и на шпильке. Сегодня выйти замуж можно в ярких балетках, мюлях, кожаных слингбэках, босоножках и даже кедах. Вас точно никто не осудит. Выбор обуви для свадебной церемонии зависит от вашего желания, вкуса и настроения. Фокус подобрал пять вариантов на низком ходу, которые понравятся невестам.

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Балетки

Свадебных балеток огромное множество и они отлично сочетаются с любыми свадебными платьями. Главное подобрать тот вариант, который подойдет именно вашему наряду. Например, балетки, декорированные стразами или жемчугом, хорошо смотрятся с платьем с пышной юбкой. Однотонные белые балетки дополнят минималистичный или винтажный наряд. А для платьев в стиле бохо подойдет полупрозрачная обувь с узорами.

Кроме декора, обратите внимание на форму обуви. Можно выбрать балетки с острым или с закругленным носом. А также подобрать обувь с ремешком вдоль щиколотки или по всей голени, как у балерин.

Сандалии

Если вы планируете свадьбу в жарком сезоне, присмотритесь к открытой обуви, вроде сандалий. Такой вариант составит прекрасный тандем платью в стиле бохо или в греческом стиле. Также обратите внимание на материал, из которого сделана обувь. Рекомендуем выбирать сандалии из натуральной замши или гладкой кожи. Такой материал позволяет ногам дышать. Кроме того, такой вариант обуви весьма практичный. Свадебный сандалии вы сможете надеть на любой другое мероприятие.

Мюли

Стилисты отмечают, что чем сложное скроен ваш наряд, тем проще должны быть обувь и аксессуары. Поэтому простые мюли станут актуальным решением для тех невест, которые выбрали пышные платья и сложные драпировки.

Кроме того, такой вариант обуви стоит выбрать, если свадебная вечеринка проходит на природе.

Кеды

Такой вариант обуви подойдет для тех невест, кто предпочитает комфорт в столь важный день. Для стильного свадебного образа можно подобрать яркие парные Converse, что добавит изюминки образу жениха и невесты, или остановиться на классических белых кедах, которые подойдут под любой вариант платья.

Можно найти специальные свадебные кружевные кеды, декорированные бусинами, стразами или узорами.

Яркие туфли

Классический свадебный "белый" давно перестал быть важным элементом церемонии бракосочетания. Это касается как цвета платья невесты, так и обуви. Для свадьбы можно выбрать яркие туфли на низком ходу, которые станут изюминкой образа невесты. Добавят красок и настроения наряду. Такой вариант обуви может быть отдельным ярким акцентом или гармоничным цветовым сочетанием с букетом невесты или аксессуарами жениха — бабочкой, галстуком, подтяжками и даже носками.

Фокус ранее рассказывал, какие свадебные платья выбирают украинские невесты для торжественной церемонии. Среди актуальных моделей — платья-вышиванки и платья мини.

Также Фокус рассказывал, какой свадебный наряд подойдет для мамы жениха или невесты. Можно подобрать платье свободного кроя. Также стоит обратить внимание на длину — лучше, чтобы она была ниже колена. Для тех, кто не любит платья, можно выбрать стильный брючный костюм.с