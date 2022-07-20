Балетки, мюлі чи кеди. Топ-5 ідей весільного взуття на низькому ходу

Варіанти без каблука підійдуть для наречених, хто цінує комфорт.

Давно минули ті часи, коли весільне плаття має бути обов'язково з пишною спідницею та корсетом, а туфлі білого кольору та на шпильці. Сьогодні вийти заміж можна в яскравих балетках, мюлях, шкіряних слінгбеках, босоніжках та навіть кедах. Вас точно ніхто не засудить. Вибір взуття для весільної церемонії залежить від вашого бажання, смаку та настрою. Фокус підібрав п'ять варіантів на низькому ходу, які сподобаються нареченим.

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Балетки

Весільних балеток безліч і вони відмінно поєднуються з будь-якими весільними сукнями. Головне підібрати той варіант, який підійде саме вашому вбранню. Наприклад, балетки, декоровані стразами або перлами, мають гарний вигляд із сукнею з пишною спідницею. Однотонні білі балетки доповнять мінімалістичне або вінтажне вбрання. А для суконь у стилі бохо підійде напівпрозоре взуття із візерунками.

Окрім декору, зверніть увагу на форму взуття. Можна вибрати балетки з гострим або закругленим носом. А також підібрати взуття з ремінцем уздовж щиколотки або по всій гомілці, як у балерин.

Сандалії

Якщо ви плануєте весілля в спекотному сезоні, придивіться до відкритого взуття, на зразок сандаль. Такий варіант складе прекрасний тандем сукнею в стилі бохо або грецькому стилі. Також зверніть увагу на матеріал, з якого виготовлене взуття. Рекомендуємо вибирати сандалі з натуральної замші або гладкої шкіри. Такий матеріал дозволяє ногам дихати. Крім того, такий варіант взуття дуже практичний. Весільні сандалії ви зможете надіти на будь-який інший захід.

Мюлі

Стилісти зазначають, що чим складніше скроєне ваше вбрання, тим простішим повинно бути взуття та аксесуари. Тому прості мюлі стануть актуальним рішенням для тих наречених, які обрали пишні сукні та складні драпірування.

Крім того, такий варіант взуття варто вибрати, якщо весільна вечірка відбувається на природі.

Кеди

Такий варіант взуття підійде для тих наречених, хто віддає перевагу комфорту в такий важливий день. Для стильного весільного образу можна підібрати яскраві парні Converse, що додасть родзинки образу нареченого та нареченої, або зупинитися на класичних білих кедах, які підійдуть під будь-який варіант сукні.

Можна знайти спеціальні весільні мереживні кеди, декоровані намистинами, стразами або візерунками.

Яскраві туфлі

Класичний весільний "білий" давно перестав бути важливим елементом церемонії одруження. Це стосується як кольору сукні нареченої, так і взуття. Для весілля можна вибрати яскраві туфлі на низькому ходу, які стануть родзинкою нареченої. Додадуть фарб та настрої поряд. Такий варіант взуття може бути окремим яскравим акцентом або гармонійним поєднанням кольорів з букетом нареченої або аксесуарами нареченого — метеликом, краваткою, підтяжками і навіть шкарпетками.

Фокус раніше розповідав, які весільні сукні обирають українські наречені для урочистої церемонії. Серед актуальних моделей — сукні-вишиванки та сукні міні.

Також Фокус розповідав, яке весільне вбрання підійде для мами нареченого чи нареченої. Можна підібрати сукню вільного крою. Також варто звернути увагу на довжину — краще, щоб вона була нижчою за коліно. Для тих, хто не любить сукні, можна вибрати стильний костюм брюки.