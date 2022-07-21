Какими клятвами обменялись Лопес и Аффлек на свадебной церемонии

Пастор, который провел свадебную церемонию Аффлека и Лопес, поделился милыми деталями знаменательного события.

Ведущий пастор христианского центра Грейс в Лас-Вегасе Райан Вулф, который провел церемонию Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, поделился деталями прошедшего события. Об этом пишет People. Вулф рассказал, что пара сама написала клятвы, которыми обменялась в субботу ночью в маленькой белой часовне в Лас-Вегасе.

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Хотя Вулф осторожно относится к клятвам, которые пишут молодожены, он сказал, что "у них были свои собственные слова, и они были прекрасными словами друг для друга".

Пастор также добавил, что это был эмоциональный момент, который они разделили друг с другом.

"Вы определенно можете видеть любовь, которую они испытывают друг к другу" — сказал Вулф.

Пастор вспомнил, что после напряженной ночи, в которую они вместе с коллегой — сотрудником маленькой белой часовни, свадебным координатором Кеношем Бутом Портисом, провели пять свадеб, они планировали закрываться, когда 52-летняя Лопес и 49-летний Аффлек подъехали к часовне.

"Мы все запирали, а они уходили, а мы такие: "Хорошо, думаю, мы можем провести еще одну церемонию", — вспоминает Вульф.

Пастор признался, что не сразу узнал знаменитостей. Сначала он подумал, что они выглядят очень знакомо.

"Итак, они вошли, и я, конечно, знаю Дженнифер Лопес. Но вы не ожидаете, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес входят в эту дверь каждый день".

Вскоре после того как пара приехала в часовню, Вулф проводил двух звезд туда, где они могли бы переодеться для церемонии.

"Дженнифер собиралась переодеться в нашей комнате отдыха, а потом, когда я отвел Бена Аффлека в туалет возле общественного туалета для мужчин, он сказал: "Нет, мне не нужно ничего необычного. Я не чудак". — вспоминает Вулф. Пастор сказал, что проводил Аффлека в туалет, а после понял, что перед ним знаменитость.

"Меня осенило. Я такой: "Это Бен Аффлек! Это Бен Аффлек!" Вы не хотите, чтобы они чувствовали себя некомфортно, поэтому вы не хотите так нервничать и так восхищаться, но это было трудно не сделать" — сказал Вулф.

По его словам, Лопес и Аффлек "хотели обычной свадьбы".

"Она шла по проходу на обычное шествие "А вот и невеста", и у нее были цветы, а у него была бутоньерка", — говорит Вулф.

После того как они произнесли свои клятвы, Вулф говорит, что смог благословить их и быстро помолиться..

Затем "они обменялись кольцами", — говорит Вулф. "Это была красивая свадьба".

Фокус ранее писал о том, какие платья выбрала Дженнифер Лопес для церемонии.