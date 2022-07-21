Якими клятвами обмінялися Лопес та Аффлек на весільній церемонії

Пастор, який провів весільну церемонію Аффлека та Лопес, поділився милими деталями знаменної події.

Провідний пастор християнського центру Грейс у Лас-Вегасі Раян Вулф, який провів церемонію Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, поділився деталями минулої події. Про це пише People. Вулф розповів, що пара сама написала клятви, якими обмінялася в суботу вночі у маленькій білій каплиці у Лас-Вегасі.

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Хоча Вулф обережно ставиться до присяг, які пишуть молодята, він сказав, що "в них були свої власні слова, і вони були прекрасними словами одне для одного".

Пастор також додав, що це був емоційний момент, який вони поділили одне з одним.

"Ви безперечно можете бачити любов, яку вони відчувають одне до одного" — сказав Вулф.

Пастор згадав, що після напруженої ночі, коли вони разом із колегою — співробітником маленької білої каплиці, весільним координатором Кеношем Бутом Портісом, провели п'ять весіль, вони планували закриватися, коли 52-річна Лопес і 49-річний Аффлек під'їхали до каплиці.

"Ми все зачиняли, а вони йшли, а ми такі: "Добре, думаю, ми можемо провести ще одну церемонію", — згадує Вульф.

Пастор зізнався, що не одразу впізнав знаменитостей. Спочатку він подумав, що вони дуже знайомі.

"Отже, вони увійшли, і я, звичайно, знаю Дженніфер Лопес. Але ви не очікуєте, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес входять у ці двері щодня".

Незабаром після того, як пара приїхала до каплиці, Вулф провів двох зірок туди, де вони могли б переодягнутися для церемонії.

"Дженніфер збиралася переодягнутися в нашій кімнаті відпочинку, а потім, коли я відвів Бена Аффлека в туалет біля громадського туалету для чоловіків, він сказав: "Ні, мені не потрібно нічого незвичайного. Я не дивак". — згадує Вулф. Пастор сказав, що провів Аффлека в туалет, а потім зрозумів, що перед ним знаменитість.

"Мене осяяло. Я такий: "Це Бен Аффлек! Це Бен Аффлек!" Ви не хочете, щоб вони почувалися некомфортно, тому ви не хочете так нервувати і так захоплюватися, але це було важко не зробити", — сказав Вулф.

За його словами, Лопес та Аффлек "хотіли звичайного весілля".

"Вона йшла проходом на звичайну ходу "А ось і наречена", і в неї були квіти, а в нього була бутоньєрка", — говорить Вулф.

Після того, як вони проголосили свої клятви, Вулф каже, що зміг благословити їх і швидко помолитися.

Потім "вони обмінялися обручками", — каже Вулф. "Це було гарне весілля".

Фокус раніше писав про те, які сукні вибрала Дженніфер Лопес для церемонії.