Фантомный кот прорекламировал новую сумочку от Balmain

Сумка 1945 – это коллекция Оливье Рустена и реверанс в сторону основателя марки Пьера Бальмена

Дом моды Balmain опубликовал ролики и фото новой рекламной кампании, посвященной обновленной сумке 1945. Ее главным героем стал фантомный кот.

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Кот играет с цепочкой на ремешке, прохаживается по самой сумке и оставляет отпечатки лапок.

[ + – ] Фантомные котики в рекламе Balmain 1945

"Запустите коготки в мягкую сумку 1945. Новая версия классики с бархатной кожей неоновых тонов и деталями в виде цепочек остается верной кодам Дома", — призывают в Модном доме.

При создании новой линии сумок Balmain 1945 дизайнер Оливье Рустен вдохновлялся работами основателя французского дома Пьера Бальмена.

Именно в 1945 году молодой дизайнер Пьер Бальмен открыл свой первый бутик под названием "Красавица" в Париже. Напомним, в начале карьеры Пьер хотел быть пианистом, но стал одевать прекраснейших женщин своего времени, за что и получил прозвище "кутюрье королев".

Работал с Эдвардом Молине, Люсьеном Лелонгом и Кристианом Диором.

На недавней Неделе моды в Париже Оливье Рустен представил коллекцию для Jean Paul Gaultier, которая произвела настоящий фурор.

На подиум выходили модели в нарядах, вдохновленных культовыми образами Готье и даже флаконами его духов.